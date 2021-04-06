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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! Yüzde 75'i geçti
Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 75,88'e yükseldi. İSKİ'nin son verilerine göre barajlar son bir hafta içerisinde 31,66 milyon metreküp arttı.Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Istrancalar, Terkos, Sazlıdere, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli Darlık, Elmalı, Kazandere ve Pabuçdere'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:49
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