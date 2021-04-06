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Haberler Galeri Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! Yüzde 75'i geçti

Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! Yüzde 75'i geçti

Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 75,88'e yükseldi. İSKİ'nin son verilerine göre barajlar son bir hafta içerisinde 31,66 milyon metreküp arttı.Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Istrancalar, Terkos, Sazlıdere, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli Darlık, Elmalı, Kazandere ve Pabuçdere'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:49
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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! Yüzde 75'i geçti
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 55,54 arttı.
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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! Yüzde 75'i geçti
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 75,88 olarak ölçülürken, barajlar bir günde yüzde 1,18 artış gözlendi. İSKİ'nin geçmiş yıllardaki verilerine göre geçen yıl aynı dönemde baraj doluluk oranlarının yüzde 68,7 olduğu kaydedildi.
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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! Yüzde 75'i geçti

İSTANBUL'DA BULUNAN BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI:

Istrancalar'da yüzde 80,31, Terkos'ta yüzde 70,86, Sazlıdere'de yüzde 40,25, Alibey'de yüzde 65,05, Büyükçekmece'de yüzde 74, Ömerli'de yüzde 93,22, Darlık'ta yüzde 90,77, Elmalı'da yüzde 88,71, Kazandere'de yüzde 66,1 ve Pabuçdere'de yüzde 58,19.

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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! Yüzde 75'i geçti

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 6 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,56, 2007'de yüzde 53,82, 2008'de yüzde 43,58, 2009'da yüzde 97,10, 2010'da yüzde 98,71, 2011'de yüzde 95,07, 2012'de yüzde 92,54, 2013'te yüzde 91,07, 2014'te yüzde 34,29, 2015'te yüzde 94,66, 2016'da yüzde 87,35, 2017'de yüzde 88,48, 2018'de yüzde 91,15, 2019'da yüzde 93,22, 2020'de ise yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.

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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! Yüzde 75'i geçti