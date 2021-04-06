1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 1988 yılından bu yana kapı tutacağı olarak kullandığı 10 kg'lik kayayı araştırması için üniversiteye yolladı. Üniversiteden aldığı haber ise şoke etti.