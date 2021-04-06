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1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 1988 yılından bu yana kapı tutacağı olarak kullandığı 10 kg'lik kayayı araştırması için üniversiteye yolladı. Üniversiteden aldığı haber ise şoke etti.

Giriş Tarihi: 06.04.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 11:16
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1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu
1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 30 yıldır kapı tutacağı olarak kullandığı taşı incelenmesi için üniversiteye götürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu
1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Central Michigan Üniversitesi'nde jeolog olarak çalışan Mona Sirbescu, David'in getirdiği taşın çok özel bir parça olduğunu ifade etti.

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1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu
1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Uzmanlar, David'in bulduğu meteorun Michigan eyaletinde bugüne kadar keşfedilen en büyük altıncı meteor olduğunu açıkladı.

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1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu
1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Meteoru, 1988 yılında satın aldığı ahırda bulan David, ahırı satan çiftçinin, meteorun 1930'lu yıllarda arka bahçesine düştüğünü söylediğini belirtti.

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1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu
1930 yılından beri evin önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Ancak David taşın bu kadar değerli olduğundan habersizdi.