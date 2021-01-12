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BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2021! BİM'de Salı indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
BİM'de bu hafta neler var? 12 Ocak 2021 tarihli BİM aktüel ürünler satışa çıktı. Temizlik ürünlerinden bakliyat ürünlerine birçok ürünün yer aldığı BİM salı indirimleri merak ediliyor. Haftanın kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Salı günü indirimlerini sayfamızda derledik. BİM marketler koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 10.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:03Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 09:03