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Haberler Galeri BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2021! BİM'de Salı indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2021! BİM'de Salı indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM'de bu hafta neler var? 12 Ocak 2021 tarihli BİM aktüel ürünler satışa çıktı. Temizlik ürünlerinden bakliyat ürünlerine birçok ürünün yer aldığı BİM salı indirimleri merak ediliyor. Haftanın kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Salı günü indirimlerini sayfamızda derledik. BİM marketler koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 10.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 09:03
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BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2021! BİM'de Salı indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta salı günleri birçok ürünü indirimli olarak sunan BİM marketler, bu haftanın kampanyalı ürünler listesine birçok ürünü ekledi. Haftanın salı indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2021! BİM'de Salı indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti

• 64'lü

32'li Tuvalet Kağıdı

• 0,88 TL rulo adet fiyatı

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BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2021! BİM'de Salı indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Queen
12'li Kağıt Havlu

Bebek Bezi

• 70'li Junior 0,70 TL adet fiyatı
• 86'lı Maxi 0, 57 TL adet fiyatı

60'lı Islak Tuvalet Kağıdı

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BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2021! BİM'de Salı indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

50'li Islak Havlu

• Doğal&Organik

150'li Çek-Kullan Mendil

• 3 Katlı

Ecco Soft
200'lü Peçete

  • 5
  • 14
BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2021! BİM'de Salı indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimli?