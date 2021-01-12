BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta salı günleri birçok ürünü indirimli olarak sunan BİM marketler, bu haftanın kampanyalı ürünler listesine birçok ürünü ekledi. Haftanın salı indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...