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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Metroda şoke eden olay! Diğer yolcuların gözü önünde tuvaletini yaptı Metroda şoke eden olay! Diğer yolcuların gözü önünde tuvaletini yaptı Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de skandal görüntü geldi. Londra metrosunda yolculuk yapan bir adamın diğer yolcuların gözü önünde tuvaletini yapması büyük tepki çekti. Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 09:54
Yolcunun neden bu şekilde davrandığı ile ilgili açıklanma yapılmazken idrar nedeniyle vagonda oluşan rahatsız edici koku nedeniyle bazı yolcular vagonu boşaltmayı tercih etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adamın tuvaletini yaptığı ana ait görüntüleri hemşire olan bir yolcu çekip sosyal medya hesabından paylaştı.
İngiliz ulaştırma polis ofisi yetkilileri yaptığı açıklamada, videonun kendilerine ulaştığını ve söz konusu kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Geçen mart ayında da bir yolcu aynı metroda elindeki şişenin içine idrarını yapıp idrarı metro istasyonuna atmıştı.
METRODA HERKES ONA BAKTI! YOLCULAR ŞOKE OLDU...