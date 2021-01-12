Metroda şoke eden olay! Diğer yolcuların gözü önünde tuvaletini yaptı

Adamın tuvaletini yaptığı ana ait görüntüleri hemşire olan bir yolcu çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

İngiliz ulaştırma polis ofisi yetkilileri yaptığı açıklamada, videonun kendilerine ulaştığını ve söz konusu kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.