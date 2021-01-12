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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşek arısının fare avı dehşete düşürdü! İnanılmaz anları saniye saniye kaydetti! Eşek arısının fare avı dehşete düşürdü! İnanılmaz anları saniye saniye kaydetti! Güney Afrika'da kayda alındığı belirtilen görüntülerde dev bir eşek arısı fareyi av haline getiriyor. Fare dakikalarca kaçmaya çalışsa da art arda aldığı iğne darbeleriyle yere yığılıyor. İşte dev eşek arısının inanılmaz fare avı... Giriş Tarihi: 12.01.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 06:10
Zavallı fare, dev eşek arısına av oldu. O anlar saniye saniye kayda alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fare dakikalarca mücadele etmesine rağmen kaçmayı başaramadı.
İşte o anlar...
Vahşi yaşamın yenilmezleri olarak görülen ve eko sistemde en üst kademede yer alan yırtıcılar, her zaman amacına ulaşamayabiliyor. İş o anlardan biri de leoparın iki domuza saldırdığı anlar.