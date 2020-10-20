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Haberler Galeri BİM aktüel 20 Ekim kataloğu! BİM'de bu hafta neler indirimli? Salı gününe o ürünler damga vuracak

BİM aktüel 20 Ekim kataloğu! BİM'de bu hafta neler indirimli? Salı gününe o ürünler damga vuracak

BİM 20 Ekim aktüel ürünler satışa çıktı. Salı günü kampanyaları merakla bekleniyordu. Haftanın salı indirimlerini sayfamızda derledik. Bu hafta kadınlara özel ürünler ve sporcular için dikkat çeken ürünler yer alıyor. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM 20 Ekim kampanyaları neler? İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:09
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BİM aktüel 20 Ekim kataloğu! BİM'de bu hafta neler indirimli? Salı gününe o ürünler damga vuracak

BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. BİM marketler tarafından her hafta salı ve cuma günleri kampanyalı ürünler satışa çıkarılıyor. Bu haftanın salı indirimlerini merak eden BİM müşterileri, internet üzerinden güncel ürünleri araştırıyor. Haftanın kampanyalarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 20 Ekim kataloğu! BİM'de bu hafta neler indirimli? Salı gününe o ürünler damga vuracak

Desenli Saten Gecelik Sabahlık

• 2'li Takım
• Kadın
• S-M-L beden

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  • 20
BİM aktüel 20 Ekim kataloğu! BİM'de bu hafta neler indirimli? Salı gününe o ürünler damga vuracak

Misss Coco
Desenli Saten Pijama Takımı Kadın

• S-M-L beden

  • 4
  • 20
BİM aktüel 20 Ekim kataloğu! BİM'de bu hafta neler indirimli? Salı gününe o ürünler damga vuracak

Misss Coco
Saten Pijama Takımı Kadın

• S-M-L beden

  • 5
  • 20
BİM aktüel 20 Ekim kataloğu! BİM'de bu hafta neler indirimli? Salı gününe o ürünler damga vuracak

Misss Coco
Saten Pijama Takımı

• S-M-L beden