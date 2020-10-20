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BİM aktüel 20 Ekim kataloğu! BİM'de bu hafta neler indirimli? Salı gününe o ürünler damga vuracak
BİM 20 Ekim aktüel ürünler satışa çıktı. Salı günü kampanyaları merakla bekleniyordu. Haftanın salı indirimlerini sayfamızda derledik. Bu hafta kadınlara özel ürünler ve sporcular için dikkat çeken ürünler yer alıyor. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM 20 Ekim kampanyaları neler? İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:05Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:09