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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki… Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki… Son dakika haberi… Koronavirüsle (Covid-19) mücadeleyle ilgili uçakta ilginç bir görüntü kaydedildi. Maskesiz kadın yolcu ortalığı birbirine katarak uçağın kalkmasına engel oldu. Uyarıları dikkate almayan kadın uçaktan indirilirken öyle bir şey yaptı ki… Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:31
Kuzey İrlanda'dan koronavirüsle mücadeleyle ilgili uçakta ilginç bir görüntü kaydedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İskoçya'ya gidecek olan uçakta maske krizi yaşandı.
Maske takmayan kadın uçağın kalkmasına engel oldu. Uyarıları dikkate almayan kadın uçaktan indirildi.
YOLCULARA ÖKSÜRE ÖKSÜRE GİTTİ
Ancak kadın yolcu uçaktan indiği sırada diğer yolculara öksürerek ilerledi.