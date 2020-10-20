Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…

Son dakika haberi… Koronavirüsle (Covid-19) mücadeleyle ilgili uçakta ilginç bir görüntü kaydedildi. Maskesiz kadın yolcu ortalığı birbirine katarak uçağın kalkmasına engel oldu. Uyarıları dikkate almayan kadın uçaktan indirilirken öyle bir şey yaptı ki…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL