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Haberler Galeri Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…

Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…

Son dakika haberi… Koronavirüsle (Covid-19) mücadeleyle ilgili uçakta ilginç bir görüntü kaydedildi. Maskesiz kadın yolcu ortalığı birbirine katarak uçağın kalkmasına engel oldu. Uyarıları dikkate almayan kadın uçaktan indirilirken öyle bir şey yaptı ki…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:31
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Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…

Kuzey İrlanda'dan koronavirüsle mücadeleyle ilgili uçakta ilginç bir görüntü kaydedildi.

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Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…

İskoçya'ya gidecek olan uçakta maske krizi yaşandı.

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Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…

Maske takmayan kadın uçağın kalkmasına engel oldu. Uyarıları dikkate almayan kadın uçaktan indirildi.

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Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…

YOLCULARA ÖKSÜRE ÖKSÜRE GİTTİ

Ancak kadın yolcu uçaktan indiği sırada diğer yolculara öksürerek ilerledi.

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Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…

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