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5 TL deyip geçmeyin pişman olursunuz! Farkında olmadan servet taşıyor olabilirsiniz! Elinizde varsa...
Hayatımızı sürdürmemiz için en büyük gereksinimlerden birisi paradır. İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmak ve para kazanmak zorundayız. Devletin merkez bankası aracılığıyla bastığı banknotlarda bazen hatalı basım olabiliyor. Hatalı basım olan paralar koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görüyor. Farkında olmadan parayı cebinde gören vatandaşlar ise bu banknotları satışa sunuyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını merak etmeye başladı.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 19:14
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