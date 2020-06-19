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Haberler Galeri e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama

e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama

e-Okul'dan karne nasıl alınır? Karne sorgulama nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci bu yıl karne heyecanını evde yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı. Liselerde ise ikinci dönem için karne düzenlenmeyeceği bildirilmişti. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi ile karne nasıl alınır? e-Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:48
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e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama

e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne nasıl alınır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistesimi üzerinden 2019-2020 dönemi karneleri erişime açıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne bilgileri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerine de buradan ulaşabilecekler. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda karne törenleri düzenlenemeyecek. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi ile karne nasıl alınır? e-Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE SORGULAMA

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

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e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama

KARNE DAĞITIM TÖRENLERİNE "KORONAVİRÜS" DÜZENLEMESİ

Pandemi, öğrencilerin bir yıllık çabalarının sonuçlarını aldığı ve heyecanla bekledikleri karne dağıtım törenlerini de etkilerken, bu yıl karne heyecanı evlerde yaşanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul ve ortaokul karneleri, elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

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e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama

Liselerde ise 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı, tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek. Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar hazırlanacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

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e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama

ÖĞRENCİLER KARNE SEVİNCİ YAŞAYAMAYACAK

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne sevinci bu yıl salgın nedeniyle yarım kalacak.

Koronavirüs nedeniyle okullarda karne törenleri düzenlenemeyecek, öğrenciler için özel etkinlikler yapılamayacak.

Her yıl karne dağıtım törenlerinde öğrencilerin sesleriyle yankılanan okullar, karne günü sessizliğe bürünecek.