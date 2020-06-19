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e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama
e-Okul'dan karne nasıl alınır? Karne sorgulama nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci bu yıl karne heyecanını evde yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı. Liselerde ise ikinci dönem için karne düzenlenmeyeceği bildirilmişti. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi ile karne nasıl alınır? e-Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama...
Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:48
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