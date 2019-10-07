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BİM aktüel 11 Ekim Cuma kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda hesaplı ürünler!

11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi 11 Ekim Cuma günü için de araştırılıyor. Hesaplı ve uygun fiyatlı ürünleriyle tüketicilerin yüzünü güldüren BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel katalog mutfakta kullanılabilecek ürünlerle öne çıkıyor. Ankastre set, sürahi mikser, tost makinesi, gözleme sacı gibi ürünler raflarda müşterilini bekleyecek. İşte, 11 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesi!

Giriş Tarihi: 07.10.2019 18:13 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 18:19
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BİM aktüel 11 Ekim Cuma kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda hesaplı ürünler!

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 11 Ekim BİM aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. BİM'de bu hafta yine uygun ve hesaplı ürünler müşterilerini bekliyor. Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren BİM marketlerinin her Cuma günü için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu büyük ilgi görüyor. Bu katalog sayesinde haftanın indirimli ürünlerini öğrenebilirsiniz. İşte, 11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu!

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BİM aktüel 11 Ekim Cuma kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda hesaplı ürünler!

Kumtel Ankastre Set

Fırın
• 57 litre iç hacim
• A enerji sınıfı
• Ayarlanabilir termostat
• 3 program

Ocak
• 4 gözü gazlı
• Gaz emniyet sistemi
• Siyah paslanmaz emaye gövde (kolay temizlenebilir)

Davlumbaz
• Piramit davlumbaz
• Sökülebilir 2 adet alüminyum filtre
• Ön aydınlatma lambası

  • 3
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BİM aktüel 11 Ekim Cuma kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda hesaplı ürünler!

XL Sürahi Mikser 1800 Ml

• 1.8 lt sürahi kapasitesi
• 2 kademeli hız ve darbe fonksiyonu
• Buz kırma fonksiyonu
• Paslanmaz çelik 4 bıçaklı
• Yer kaplamayan kompakt saklama

  • 4
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BİM aktüel 11 Ekim Cuma kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda hesaplı ürünler!

Altus Tost Makinesi 6 Dilim

• 1800 Watt
• 3 kademe ısı ayarı
• 6 dilim ekmek kapasiteli
• Çıkarılabilir, yıkanabilir plakalar
• 180 derece açılabilme özelliği

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BİM aktüel 11 Ekim Cuma kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda hesaplı ürünler!

Katmer Gözleme Sacı

• Birinci sınıf ısı izolasyonu
• Emaye kaplı geniş üst yüzey
• Kolay temizlenebilme ve pratik kullanım