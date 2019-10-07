08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Nazife Demirel görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından itirafta bulundu

Müge Anlı'da ATV ekranlarına bağlanan Nazife Demirel dikkat çeken itiraflarda bulundu. Nazife Demirel'in uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Hayatını kaybeden eşi Tuncay Demirel'in ailesinin şikayeti üzerine konu alınan olayda ortaya çıkan detaylar Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programda yaşananlar olay oldu. Ölen Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in uygunsuz videosunun ortaya çıkması üzerine görüntüler incelendi. Nazife Demirel'in görüntülerindeki 3. kişi merak konusu olurken, Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Nazife Demirel sevgilisinin konuşmasının ardından kendisi de itiraflarda bulundu. İşte Müge Anlı'daki olay sözler.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 17:50
  • 1
  • 24
Nazife Demirel görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından itirafta bulundu

Nazife Demirel'in uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Hayatını kaybeden eşi Tuncay Demirel'in ailesinin şikayeti üzerine konu alınan olayda ortaya çıkan detaylar Türkiye'nin gündemine oturdu. Ölen Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in uygunsuz videosunun ortaya çıkması üzerine görüntüler incelendi. Nazife Demirel'in görüntülerindeki 3. kişi merak konusu olurken,

  • 2
  • 24
Nazife Demirel görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından itirafta bulundu

Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Nazife Demirel sevgilisinin konuşmasının ardından kendisi de itiraflarda bulundu. İşte Müge Anlı'daki olay sözler.

  • 3
  • 24
Nazife Demirel görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından itirafta bulundu

NELER YAŞANDI?

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Tuncay Demirel'in uygunsuz görüntüleri hakkında bir soru sordu.

İnternete yayılan video hakkında konuşan Verimli, "O görüntülerin çekildiği yerde 3. kişinin işi ne? sorusuna Tuncay Demirel'in karısının sevgilisi, "O videonun nasıl yayıldığını hatırlamıyorum. Çok alkol almıştı. 3. kişi olayı ise ölen şahıs, yani Tuncay beni zorladı. Tuncay Demirel istedi." dedi.

  • 4
  • 24
Nazife Demirel görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından itirafta bulundu

Bu sözler üzerine stüdyodakiler ve Müge Anlı şoke oldu. Müge Anlı, "Gerçekten inanamıyorum. O kadar söyleyeceğim. Pes ettim. Lütfen gidin torunlarınıza sahip çıkın. Yeter artık o çocuklar anne ile bir şekilde görüşecekler ama bir koruma altında olmalılar" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 24
Nazife Demirel görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından itirafta bulundu

MÜGE ANLI'DA NAZİFE DEMİREL'DEN ŞOK SÖZLER!

Nazife Demirel Müge Anlı canlı yayınında olay gününü anlattı. Anlatılan pazar yerinde yanındaki Yasin isimli şahısla birlikte kaza yaptıklarını söyledi. Kazanın ardından telaşlanıp, araçtan indiğini, eşi Tuncay Demirel'in ölüm haberini, polis karakoluna kazayla ilgili ifadeye çağrıldığı esnada öğrendiğini ifade etti.