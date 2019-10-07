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Nazife Demirel görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından itirafta bulundu
Müge Anlı'da ATV ekranlarına bağlanan Nazife Demirel dikkat çeken itiraflarda bulundu. Nazife Demirel'in uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Hayatını kaybeden eşi Tuncay Demirel'in ailesinin şikayeti üzerine konu alınan olayda ortaya çıkan detaylar Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programda yaşananlar olay oldu. Ölen Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in uygunsuz videosunun ortaya çıkması üzerine görüntüler incelendi. Nazife Demirel'in görüntülerindeki 3. kişi merak konusu olurken, Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Nazife Demirel sevgilisinin konuşmasının ardından kendisi de itiraflarda bulundu. İşte Müge Anlı'daki olay sözler.
Giriş Tarihi: 07.10.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 17:50
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