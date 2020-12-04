BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü hangi ürünler indirimli? Ev ve tekstil ürünleri...

BİM 4 Aralık indirimleri için bekleyiş sona erdi. Her cuma olduğu gibi bu cuma günü de çeşit çeşit indirimleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, ev hanımlarını mutlu edecek ürünlere ağırlık verdi. Mutfak araç gereçlerinin yanı sıra kapitoneli yatak örtüsü, lastikli penye çarşaf, 2'li yastık kılıfı gibi ürünlerde kataloğa damga vuran ürünler arasında. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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