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Haberler Galeri BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü hangi ürünler indirimli? Ev ve tekstil ürünleri...

BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü hangi ürünler indirimli? Ev ve tekstil ürünleri...

BİM 4 Aralık indirimleri için bekleyiş sona erdi. Her cuma olduğu gibi bu cuma günü de çeşit çeşit indirimleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, ev hanımlarını mutlu edecek ürünlere ağırlık verdi. Mutfak araç gereçlerinin yanı sıra kapitoneli yatak örtüsü, lastikli penye çarşaf, 2'li yastık kılıfı gibi ürünlerde kataloğa damga vuran ürünler arasında. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:40
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BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü hangi ürünler indirimli? Ev ve tekstil ürünleri...

BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin cuma indirimlerini yakından takip eden vatandaşlar, haftanın kampanyalı ürünlerini araştırıyor. Züccaciye, oyuncak çeşitleri ve tekstil ürünlerinin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü hangi ürünler indirimli? Ev ve tekstil ürünleri...

Katı Meyve Sıkacağı

• Meyve suyu haznesi kapasitesi 500 ml
• Posa sürahi haznesi kapasitesi 1500 ml
• Kaymaz ayaklar
• 2 farklı hız ayarı
• Paslanmaz çelik gövde ve parçalayıcı
• Temizlemesi kolay parçalar

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BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü hangi ürünler indirimli? Ev ve tekstil ürünleri...

Bonera Pro Plus
Tava 28 cm

• Ocak üstü ve fırın kullanımına uygundur

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BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü hangi ürünler indirimli? Ev ve tekstil ürünleri...

Bonera Pro Plus
Karnıyarık Tenceresi 28 cm

• Ocak üstü ve fırın kullanımına uygundur

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BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü hangi ürünler indirimli? Ev ve tekstil ürünleri...

Bonera Pro Plus
Sahan 22 cm

• Ocak üstü ve fırın kullanımına uygundur