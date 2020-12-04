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Pentagon Ufo görüntüleri | İşte dünyayı ayağa kaldıran olay! Savaş pilotunun çektiği UFO gemisi

Pentagon Ufo görüntüleri | İşte dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! İşte savaş pilotunun çektiği UFO görüntüleri... Varlıkları bilim kurgu filmlerine konu olan UFO gerçeği ABD'de çekilen görüntülerle tartışmalara son noktayı koydu. ABD'de bir savaş pilotonun çektiği görüntüler, tanımlanamayan bir cisim hızla gözden kaybolmuştu. Konuya ilişkin olarak ABD'den flaş bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 10:03
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Pentagon Ufo görüntüleri | İşte dünyayı ayağa kaldıran olay! Savaş pilotunun çektiği UFO gemisi
UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde. Zira Pentagon'un bu yönde araştırmalar yapan birimi konu ile ilgili bir rapor hazırladı.
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Pentagon Ufo görüntüleri | İşte dünyayı ayağa kaldıran olay! Savaş pilotunun çektiği UFO gemisi
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, raporda 2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf da yer alıyor.
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Pentagon Ufo görüntüleri | İşte dünyayı ayağa kaldıran olay! Savaş pilotunun çektiği UFO gemisi
Söz konusu fotoğraf geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Fotoğrafta Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje görülüyor.
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Pentagon Ufo görüntüleri | İşte dünyayı ayağa kaldıran olay! Savaş pilotunun çektiği UFO gemisi
İddiaya göre, fotoğrafı çeken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer veriliyor. Ancak Pentagon basında çıkan iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.
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Pentagon Ufo görüntüleri | İşte dünyayı ayağa kaldıran olay! Savaş pilotunun çektiği UFO gemisi

PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİNİ ARAŞTIRACAK DEPARTMAN KURDU

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.