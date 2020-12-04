Pentagon Ufo görüntüleri | İşte dünyayı ayağa kaldıran olay! Savaş pilotunun çektiği UFO gemisi

Pentagon Ufo görüntüleri | İşte dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! İşte savaş pilotunun çektiği UFO görüntüleri... Varlıkları bilim kurgu filmlerine konu olan UFO gerçeği ABD'de çekilen görüntülerle tartışmalara son noktayı koydu. ABD'de bir savaş pilotonun çektiği görüntüler, tanımlanamayan bir cisim hızla gözden kaybolmuştu. Konuya ilişkin olarak ABD'den flaş bir hamle geldi.