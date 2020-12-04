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04 Aralık 2020, Cuma
Haberler Galeri Unkapanı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Koronavirüse olta attılar
Unkapanı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Koronavirüse olta attılar
Olta balıkçıları günün ilk saatinde Unkapanı Köprüsü'nde toplandı. Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan balıkçılar koronavirüse davetiye çıkarttı. Olta balıkçılarının Unkapanı Köprüsü'ndeki görüntüsü "koronaya olta attılar" ifadeleriyle tepki çekti.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:22