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Unkapanı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Koronavirüse olta attılar

Olta balıkçıları günün ilk saatinde Unkapanı Köprüsü'nde toplandı. Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan balıkçılar koronavirüse davetiye çıkarttı. Olta balıkçılarının Unkapanı Köprüsü'ndeki görüntüsü "koronaya olta attılar" ifadeleriyle tepki çekti.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:22
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Unkapanı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Koronavirüse olta attılar

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler Unkapanı Köprüsü'nde toplanan olta balıkçıları tarafından hiçe sayıldı. Maske ve mesafe kuralını hiçe sayan balıkçılar tepki topladı.

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Unkapanı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Koronavirüse olta attılar

Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak balık tutmak için Unkapanı Köprüsü'ne gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Ellerinde sigarayla olta atan balıkçılar maske kuralını da ihlal etti.

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Unkapanı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Koronavirüse olta attılar

Tepki çeken görüntüler drone kamerasıyla havadan da görüntülendi.

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Unkapanı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Koronavirüse olta attılar

Covid-19'un günlük 30 bin vakalarına çıktığı bugünlerde tedbirler daha da artırılırken, Unkapanı Köprüsü'ne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Unkapanı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Koronavirüse olta attılar

Aralarında maske takmayan ve sigara içenlerin de yer aldığı olta balıkçıları, korona virüs önlemlerini hiçe saydı. Tüm uyarı ve yasaklara rağmen Unkapanı Köprüsü'ndeki yoğunluk şaşkınlık oluşturdu.