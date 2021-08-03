BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kataloğun ilk sayfasında şarküteri ürünleri yer alıyor. Haftanın indirimleri gıda ürünlerinden oluşuyor. Atıştırmalık ve şarküteri ürünlrinin yer aldığı kampanyalı ürünler listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...