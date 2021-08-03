03 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

BİM salı indirimleri neler? 3 Ağustos BİM aktüel ürünler satışa çıktı. Her hafta salı günleri sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketlerde bu hafta şarküteri ürünleri dikkat çekiyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Sayfamızı inceleyerek, markete gitmeden önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 3 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021 09:39
  • 1
  • 22
BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kataloğun ilk sayfasında şarküteri ürünleri yer alıyor. Haftanın indirimleri gıda ürünlerinden oluşuyor. Atıştırmalık ve şarküteri ürünlrinin yer aldığı kampanyalı ürünler listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

Torku Tereyağı

• 1 Kg

Siyah Zeytin 201-230 Mega Kalibre

• 1400 g

  • 3
  • 22
BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

• 600 g

Yayla Çiçek Balı

• 850 g

Dana Fermente Evlik Sucuk

• 400 g

  • 4
  • 22
BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

Hindi Baton Salam

• 600 g

  • 5
  • 22
BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

Dana Füme Kaburga

• 70 g

Hindi Füme

• 110 g