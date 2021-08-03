03 Ağustos 2021, Salı
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BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?
BİM salı indirimleri neler? 3 Ağustos BİM aktüel ürünler satışa çıktı. Her hafta salı günleri sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketlerde bu hafta şarküteri ürünleri dikkat çekiyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Sayfamızı inceleyerek, markete gitmeden önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 3 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 03.08.2021 09:39
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