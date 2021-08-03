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Yeni evli çift balayını iptal edip alevlerin arasına daldı: Ben de burada olmalıydım
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınıyla mücadele için Türkiye'nin dört bir yanından itfaiye ekipleri, yardıma koştu. 1 hafta önce evlenen itfaiye eri Ahmet Davşan, yangını duyunca balayını iptal ederek, göreve geldi. Davşan, "Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi" dedi.
Giriş Tarihi: 03.08.2021 10:48Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:53