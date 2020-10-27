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Haberler Galeri BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin yeni kampanya döneminde geçerli olacak indirimli ürünler yayımlanan katalog ile belli olmuştu. BİM müşterilerinin heyecanla bekledikleri 27 Ekim aktüel ürünler kataloğunu sayfamızda derledik. Sizde indirimli ürünler listesini merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 09:22
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BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin salı günü kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bu haftanın indirimleri dolu dolu. Temizlik, bakım ve gıda ürünlerinin yer aldığı BİM 27 Ekim ürünleri satışa çıktı. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EKİM 2020)

Bulaşık Makinesi Tableti

• 60 tablet

  • 3
  • 21
BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EKİM 2020)

Pril
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 2,5 kg

  • 4
  • 21
BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EKİM 2020)

Güldal
Ultra Çamaşır Suyu

• 2,5 L

  • 5
  • 21
BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EKİM 2020)

Bind Activit
Bulaşık Makinesi Kokusu

• 60 yıkama