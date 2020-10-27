BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin salı günü kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bu haftanın indirimleri dolu dolu. Temizlik, bakım ve gıda ürünlerinin yer aldığı BİM 27 Ekim ürünleri satışa çıktı. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...