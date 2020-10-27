Koronavirüs vaka sayısı tırmanışa geçti! Meğer altın günleri...

Türkiye genelinde tırmanışa geçen koronavirüs vakalarında, artan kadın hasta sayısı da gözden kaçmadı. Uzmanlar, bunun en önemli sebebinin ev gezmeleri ve altın günleri olduğunu bildirdi. Filyasyon ekiplerinin çıkardığı haritaya göre, kadın hastaların büyük çoğunluğu komşu ve yakın akrabalar oldu.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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