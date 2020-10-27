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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs vaka sayısı tırmanışa geçti! Meğer altın günleri... Koronavirüs vaka sayısı tırmanışa geçti! Meğer altın günleri... Türkiye genelinde tırmanışa geçen koronavirüs vakalarında, artan kadın hasta sayısı da gözden kaçmadı. Uzmanlar, bunun en önemli sebebinin ev gezmeleri ve altın günleri olduğunu bildirdi. Filyasyon ekiplerinin çıkardığı haritaya göre, kadın hastaların büyük çoğunluğu komşu ve yakın akrabalar oldu. Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 11:11
Kış aylarına girerken pandeminin şiddetinde de artış yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerdeki vaka artışında kapalı mekânlara geçilmesinin etkisinin büyük olduğu değerlendiriliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hükümette yapılan toplantılarda, aşamalı olarak devreye sokulacak önlemler tartışılırken, son dönemlerde koronavirüs vakaları arasında kadınların sayısının arttığına dikkat çekildi.
Bu artışın da ev toplantıları, altın günü gibi faaliyetlerden kaynaklandığı dile getirildi. Kadın hastaların bulaş nedenlerinin neredeyse tamamına yakınının “komşu ve akraba” çıktığı belirtildi. ÜÇ ANA KURAL Hürriyet'in haberine göre; Havaların soğumasıyla birlikte, artan vaka sayısına yönelik olarak, pandeminin ilk aylarındaki önlemlere dönülüyor. Planlama üç başlıkta yürütülecek. Buna göre:
1) Evden çalışma şansı olmayan, her durumda hayatını kazanmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalanlar için bu konudaki önlem alt yapısını devlet veya belediyeler hazırlayacak. Maske ve mesafe kontrollerinin yanı sıra, ulaşım araçlarını kullananların sayısına getirilecek sınırlar, araç sayısının arttırılması, kapalı mekânlara belli sayıda kişilerin alınması gibi kurallar yeniden tanımlanacak.