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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Aldatıldığını düşünen eş öyle bir intikam aldı ki! Çıplak halde mahallede gezdirdiler Aldatıldığını düşünen eş öyle bir intikam aldı ki! Çıplak halde mahallede gezdirdiler
İstanbul Halkalı'da aldatıldığını düşünen adam karısı ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiye akılalmaz bir ceza verdi. İddiaya göre akrabaları ile adamın evine geldikten sonra önce darp edip ardından çırılçıplak soyduktan sonra mahallede gezdirdiler.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:16
İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇIPLAK GEZDİRDİLER İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.
Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.
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