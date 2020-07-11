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BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı günü kampanyaları belli oldu. Önümüzdeki hafta her kategoriden ürünler yer alacak. Uzaktan kumandalı led ampul, dekoratif yastık, bakım ürünleri dikkat çekiyor. BİM marketlerin salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 11.07.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 17:53
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