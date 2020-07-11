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Haberler Galeri BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları

BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları

BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı günü kampanyaları belli oldu. Önümüzdeki hafta her kategoriden ürünler yer alacak. Uzaktan kumandalı led ampul, dekoratif yastık, bakım ürünleri dikkat çekiyor. BİM marketlerin salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 17:53
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BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları

BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı kampanyaları belli oldu. Bakım ürünleri ve bebek ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda sürpriz ürünler yer alıyor. BİM salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM salı indirimleri dikkat çekiyor. Peki, BİM kampanyaları neler? 14 Temmuz'da BİM'de neler olacak? İşte BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları

Uzaktan Kumandalı Led Ampul

• 9 W
• Farklı Renk ve Işık Şiddeti Seçenekleri

  • 3
  • 18
BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları

Dekoratif Yastık

24,90 TL

  • 4
  • 18
BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları

Sleepy Jeans
Çocuk Külot Bez

  • 5
  • 18
BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları

Desitin
Pişik Kremi

• 100 ml