BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları

BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı kampanyaları belli oldu. Bakım ürünleri ve bebek ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda sürpriz ürünler yer alıyor. BİM salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM salı indirimleri dikkat çekiyor. Peki, BİM kampanyaları neler? 14 Temmuz'da BİM'de neler olacak? İşte BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...