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İzmir'de vatandaşların duyarsızlığı "pes" dedirtti: Bir kere ceza yedim, ikincisini de yerim

İzmir'de, maske takma zorunluluğu olduğu halde, kurallara uymayanların 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdiği cevaplar şaşırttı. Vatandaşların, "Neden takmadığımı bilmiyorum açıkçası", "Bir kere ceza yedim zaten. İkincisini de yerim, üçüncüsünü de yerim büyük ihtimalle", "Güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi bir de maskeyle mi çalışacağım?" ve "Koronavirüs insanlar tarafından uydurulmuş değişik bir hastalıktır" şeklinde verdiği cevaplar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 14:10
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İzmir'de vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti: Bir kere ceza yedim, ikincisini de yerim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun bulunduğu İzmir'de, bazı vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti. Emniyet ekiplerinin sıkı denetimi devam ederken, vatandaşların salgına karşı duyarsız oluşu dikkat çekti.

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İzmir'de vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti: Bir kere ceza yedim, ikincisini de yerim

İzmir'de, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, sokaktaki vatandaşların bazılarının hala maskeyi ya çene altına ya da koluna taktığı gözlendi. Maske kuralına uymayanlar, sıcaktan ya da kişisel sebeplerden takmamayı tercih ettiklerini söyledi.

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İzmir'de vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti: Bir kere ceza yedim, ikincisini de yerim

Çoğunlukla gençlerin maske konusunda rahat davrandığı görüldü. Yüzünde maskesi olmayan birçok kişi de maskeyi ya pantolonunun kemerinde ya da elinde taşıdı. Vatandaşların, 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdikleri cevaplar şaşırttı.

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İzmir'de vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti: Bir kere ceza yedim, ikincisini de yerim

'NEDEN TAKMADIĞIMI BİLMİYORUM'

Sokakta maskeyi koluna takan Önder Alaca, "Neden takmadığımı bilmiyorum açıkçası. Korkuyorum ama ne bileyim. Genelde sadece toplu taşıma araçlarında takıyorum. Dışarıda zaten kimse takmıyor. 23 yaşındayım, bu yaşlarda çok ölüm olmuyor. Etki etmediğini söylüyorlar. Toplumun rehavetine kapılıyorum" dedi.

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İzmir'de vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti: Bir kere ceza yedim, ikincisini de yerim

'CEZA YEDİM, İKİNCİYİ VE ÜÇÜNCÜYÜ DE YERİM'

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde broşür dağıtan ve maskesini pantolonunun kemer kısmına sıkıştırmış olan Kardelen Yaskı ise,"Güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi bir de maskeyle mi çalışacağım?