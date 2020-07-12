Koronavirüste kritik dönem! Uzmanlardan Türkiye'ye uyarı: Yanılgıya düştük!

Yaz ayında vaka sayısının 100'ün altına inmesi hedeflenirken, Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte beklenen tablo gerçekleşmedi. Hem yeni vaka sayısı hem yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı Mayıs'ın ikinci yarısına göre artış gösterirken, ülke genelinde 12 Haziran'dan bugüne kadar günlük vaka sayısı bin 195 ile bin 24 arasında seyretti ve vaka artış hızı da yüzde 1 seviyesine sabitlendi.