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Koronavirüste kritik dönem! Uzmanlardan Türkiye'ye uyarı: Yanılgıya düştük!
Temmuz ayıyla birlikte koronavirüs günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesi hedeflenirken, beklenen tablo gerçekleşmedi. Normalleşme süreciyle birlikte 1000'in altına inmeyen günlük vaka sayısıyla ilgili konuşan uzman isimler, "Virüs bitti, her şey normale döndü" yanılgısına düşüldüğünü söyleyerek uyardı.
Giriş Tarihi: 12.07.2020 08:31Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 08:32
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Koronavirüste kritik dönem! Uzmanlardan Türkiye'ye uyarı: Yanılgıya düştük!
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Koronavirüste kritik dönem! Uzmanlardan Türkiye'ye uyarı: Yanılgıya düştük!
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Koronavirüste kritik dönem! Uzmanlardan Türkiye'ye uyarı: Yanılgıya düştük!
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Koronavirüste kritik dönem! Uzmanlardan Türkiye'ye uyarı: Yanılgıya düştük!
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Koronavirüste kritik dönem! Uzmanlardan Türkiye'ye uyarı: Yanılgıya düştük!