Asla aç karnına tüketmeyin! Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sisteminin güçlü olması daha da önem kazanırken masum gibi görünen bazı yiyecekler vücudumuza zarar veriyor. Özellikle çok aç olduğumuz dönemlerde hızlıca tüketebildiğimiz çabuk besinler, sanılanın aksine bağışıklık sistemimizin çökmesine sebep oluyor. Peki, aç karnına tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? İşte bağışıklık sistemine zarar veren o yiyecekler...