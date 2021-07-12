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Asla aç karnına tüketmeyin! Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sisteminin güçlü olması daha da önem kazanırken masum gibi görünen bazı yiyecekler vücudumuza zarar veriyor. Özellikle çok aç olduğumuz dönemlerde hızlıca tüketebildiğimiz çabuk besinler, sanılanın aksine bağışıklık sistemimizin çökmesine sebep oluyor. Peki, aç karnına tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? İşte bağışıklık sistemine zarar veren o yiyecekler...

Giriş Tarihi: 12.07.2021 14:36
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Asla aç karnına tüketmeyin! Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor

MUZ

Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen yiyecek olan muz, aç karnına yenildiği zaman kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.

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Asla aç karnına tüketmeyin! Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor

BAHARATLAR

Yemeklere lezzet katan baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.

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Asla aç karnına tüketmeyin! Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor

YOĞURT VE FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ

Bu da sizi şaşırtacak bir diğer madde. Yoğurt ve bazı süt ürünleri aç karna tüketildiğinde faydalı bakterileri yok edebiliyor.

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Asla aç karnına tüketmeyin! Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor

ARMUT

Armut, lif oranı en yüksek meyvelerden biridir. Yüksek lif oranı ile çok sağlıklı olsa da, armut aç karna tüketildiğinde bu lifler midedeki mukozaya zarar verebiliyor.

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Asla aç karnına tüketmeyin! Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler, asit açısından zengindir. Aç karna tüketmek ise gastrit ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.