BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimleri arasında bakım ürünleri yer alıyor. Şarjlı diş fırçası, yüz ve vücut temizleyici, yüz bölgesi sir ağda kalemi, yaşlanma karşıtı göz çevresi kremi gibi birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Sizler için BİM marketlerin 12 Mayıs indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...