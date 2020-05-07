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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği BİM kataloğunda cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor. Sizde indirimli ürünler raflarda yerini almadan önce fırsatları öğrenmek istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı günü indirimleri neler? İşte 12 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 07.05.2020 18:02Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 18:06