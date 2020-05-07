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Haberler Galeri BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...

BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği BİM kataloğunda cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor. Sizde indirimli ürünler raflarda yerini almadan önce fırsatları öğrenmek istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı günü indirimleri neler? İşte 12 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 18:06
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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimleri arasında bakım ürünleri yer alıyor. Şarjlı diş fırçası, yüz ve vücut temizleyici, yüz bölgesi sir ağda kalemi, yaşlanma karşıtı göz çevresi kremi gibi birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Sizler için BİM marketlerin 12 Mayıs indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...

Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack

• +1 yedek başlık

Molped
Hijyenik Ultra Ped

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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...

Veet Sensitive
Tüy Alıcı ve Şekillendirici Tıraş Makinesi

• Su altında kullanılabilir

Sebamed
Yüz ve Vücut Temizleyici Likit

• 200 ml
• Hassas ciltler içindir

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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...

Remove Retouch Pen
Yüz Bölgesi Sir Ağda Kalemi

• İnatçı ve sık tüyler
• Hassas ciltler

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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Kremi

• 15 ml

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi

• 50 ml

Dermokil
Cilt Maskesi

• 3x15 ml