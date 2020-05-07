Rize'deki dev proje ortaya çıktı! Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek...

Rize'de deniz dolgusu üzerinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından şehir hastanesi de deniz doldurularak dolgu sahası üzerine inşa edilecek. Öte yandan il merkezi Bağdatlı mahallesi sahilinde deniz dolgusu üzerine yapılacak olan 800 yataklı şehir hastanesi projesi şekillenmeye de başladı.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 17:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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