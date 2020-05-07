07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rize'deki dev proje ortaya çıktı! Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek...

Rize'deki dev proje ortaya çıktı! Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek...

Rize'de deniz dolgusu üzerinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından şehir hastanesi de deniz doldurularak dolgu sahası üzerine inşa edilecek. Öte yandan il merkezi Bağdatlı mahallesi sahilinde deniz dolgusu üzerine yapılacak olan 800 yataklı şehir hastanesi projesi şekillenmeye de başladı.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 17:42
  • 1
  • 13
Rize'deki dev proje ortaya çıktı! Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek...

Rize'de deniz dolgusu üzerinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından şehir hastanesi de deniz doldurularak dolgu sahası üzerine inşa edilecek.

  • 2
  • 13
Rize'deki dev proje ortaya çıktı! Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek...

İl merkezinde Bağdatlı mahallesi sahilinde deniz dolgusu üzerine yapılacak 800 yataklı şehir hastanesi projesi şekillenmeye başladı.

  • 3
  • 13
Rize'deki dev proje ortaya çıktı! Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek...

2020 yılı yatırım programına alınan şehir hastanesi için uygulama projesi ve ihale dokümanı hazırlanması, hizmet alımına dair hazırlıklar devam ediyor.

  • 4
  • 13
Rize'deki dev proje ortaya çıktı! Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek...

Rize'de 210 dönüm deniz dolgusu üzerine yapılması planlanan şehir hastanesinin özellikleri netleşmeye başladı.

  • 5
  • 13
Rize'deki dev proje ortaya çıktı! Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek...

800 yataklı, ortalama bin araçlı otoparklı olması planlanan hastanede 30 adet ameliyathane, minimum 20 metre kare olacak şekilde poliklinikler, hasta ve refakatçi mahremiyetini koruyacak şekilde 35 metrekarelik odalar yer alacak.