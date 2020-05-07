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Hurda malzemelerle kendi aracını yaptı! Görenler hayrete düştü
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Rahmi Çetinkaya, topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı. 'Deli Yusuf' ismini verdiği aracını taşımacılığın yanı sıra kasasına yerleştirmiş olduğu ağaç doğrama makinesi düzeneğiyle seyyar marangozculuk için kullanan Rahmi Çetinkaya, kilometrede 10 kuruşluk yakıt tüketen aracının kaporta kısmını çatı sacı ve platform demirlerden yaptırdı.
Giriş Tarihi: 07.05.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 18:30
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