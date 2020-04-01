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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati uyarı: Pazara kadar evde kalın

Dünya corona virüse karşı alınan tedbirleri her geçen gün artıyor. Henüz bir ilacı veya aşısı bulunamayan ölümcül salgın, binlerce insanı hayattan kopardı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığının öncülük ettiği Bilim Kurulu, konuya ilişkin olarak yoğun bir mesai yapıyor. Vaka sayılarıyla ilgili açıklama yapan Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazara kadar evde kalmalıyız" dedi.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:47
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati uyarı: Pazara kadar evde kalın

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son bir hafta içindeki vaka sayılarında fazla artış olmamasının sevindirici olduğunu, bu rakamları üç-dört gün daha izlemek gerektiğini belirtti. Bakanlığın tamamen şeffaf olarak yayınladığı verilerin böyle seyretmesi durumunda hastalığın Türkiye'de çok fazla pik yapmadan inişe geçebileceğini kaydeden Kara, "Eğer eğilim böyle devam ederse, alınan tedbirlerin işe yaradığını göreceğiz" dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati uyarı: Pazara kadar evde kalın

Vatandaşları "Karşınızdaki herkesin hasta olabileceğini varsayarak kendinizi koruyun" diye uyaran Kara, yaptığı açıklamada vaka sayılarıyla ilgili Türkiye'ye umut verdi. Korona virüsle ilgili yapılan araştırmalar arttıkça yeni bilgiler gelmeye devam ettiğini belirten Kara, şunları söyledi:

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati uyarı: Pazara kadar evde kalın

"Korona virüsle ilgili yapılan son araştırmalarda, test sayısı her geçen gün artmasına rağmen son bir haftada pozitif hasta vaka sayımıza dikkat çekmek istiyorum. Bizim için baz alınacak rakam ilk başta bu. Tabi vefat eden vatandaşların istatistiklerinin de aşağıya düşmesi birinci isteğimiz."

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati uyarı: Pazara kadar evde kalın

"Ancak önümüzdeki son 4-5 gün bizim için çok önemli. Yapılan testler sonrası pozitif hasta vakalarımızın sayısını 23-30 Mart tarihleri arasındaki bantta tutabilmeyi başarırsak, işte bizim için umut veren haber bu olur."

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati uyarı: Pazara kadar evde kalın

Şu an alınan tedbirlerle iyi bir trend yakalandığını kaydeden Kara, "Ancak ısrarla söylüyorum. Pozitif vaka sayımızı bu bantta tutmayı başarabilirsek, Türkiye virüsle mücadelede önemli bir mesafe almış olacak. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük ölçüde insanların evde kaldığının göstergesi olacak."