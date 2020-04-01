Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati uyarı: Pazara kadar evde kalın

Dünya corona virüse karşı alınan tedbirleri her geçen gün artıyor. Henüz bir ilacı veya aşısı bulunamayan ölümcül salgın, binlerce insanı hayattan kopardı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığının öncülük ettiği Bilim Kurulu, konuya ilişkin olarak yoğun bir mesai yapıyor. Vaka sayılarıyla ilgili açıklama yapan Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazara kadar evde kalmalıyız" dedi.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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