ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste

ŞOK aktüel 1 Nisan 2020 kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğu sürprizlerle dolu. Bu hafta ŞOK'ta Ülker çikolatalı gofret, metro ve all star mini çeşitlerinin yanı sıra temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Güncel listeye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte 1 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...