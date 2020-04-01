ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler satışa çıktı. ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği çarşamba günü indirimleri çeşit çeşit ürünlerden oluşuyor. Temizlik kategorisine ağırlık verilen listede en dikkat çeken ürünler arasında 25 TL e üzeri alışverişlerde geçerli Finish Quantum Tablet 16 TL yerine 10 TL'ye satılacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 1 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:22Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:41