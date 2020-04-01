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ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste

ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler satışa çıktı. ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği çarşamba günü indirimleri çeşit çeşit ürünlerden oluşuyor. Temizlik kategorisine ağırlık verilen listede en dikkat çeken ürünler arasında 25 TL e üzeri alışverişlerde geçerli Finish Quantum Tablet 16 TL yerine 10 TL'ye satılacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 1 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:41
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ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste

ŞOK aktüel 1 Nisan 2020 kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğu sürprizlerle dolu. Bu hafta ŞOK'ta Ülker çikolatalı gofret, metro ve all star mini çeşitlerinin yanı sıra temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Güncel listeye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte 1 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste

Finish Quantum Tablet ï 15 adet

25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

16.25 TL yerine 10,00 TL

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ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste

Ülker Çikolatalı Gofret Mini 82 gr

Ülker Mini All Star 89 gr

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ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste

Ülker Metro Mini 102 gr

Alpro Badem Sütü 250 ml

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ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste

Elseve Şampuan Çeşitleri 520 ml

Emotion Deodorant Ocean Fresh - Romance 150 ml + 150 ml

Duru Zeytinyağı Özlü Sabun 4x110 gr