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Haberler Galeri BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Masaj Tabancası, Akıllı Bileklik, Egzersiz Aletleri, Züccaciye çeşitleri...

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Masaj Tabancası, Akıllı Bileklik, Egzersiz Aletleri, Züccaciye çeşitleri...

BİM 25 Eylül 2020 aktüel kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Bu ürünler arasında sporseverlerin ilgisini çekecek türden birçok egzersiz aleti ve ürünleri yer alıyor. Spor ürünleri katalogda geniş yer kapılıyor olsa da bu ürünlerin dışında çok sayıda züccaciye, tekstil ve çeyiz hazırlığında olanlar için de ürünler bulunuyor. Peki, BİM 25 Eylül kataloğunda neler var? BİM cuma indirimleri neler? İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 09:45
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BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Masaj Tabancası, Akıllı Bileklik, Egzersiz Aletleri, Züccaciye çeşitleri...

BİM'de bu hafta neler var? BİM müşterilerinin heyecanla beklediği cuma kampanyaları başladı. Egzersiz ürünlerinden züccaciye çeşitlerine, tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerinde cuma kampanyalarını sizler için sayfamızda toparladık. Bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Masaj Tabancası, Akıllı Bileklik, Egzersiz Aletleri, Züccaciye çeşitleri...

V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet

• Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği
• Elden nabız ölçer
• Gerçek manyetik
• Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg
• Disk Ağırlığı: 5 kg

  • 3
  • 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Masaj Tabancası, Akıllı Bileklik, Egzersiz Aletleri, Züccaciye çeşitleri...

Stanley
Outdoor Termos 1.3 Litre

• Paslanmaz çelik iç hazne
• Çift duvar yalıtımlı

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  • 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Masaj Tabancası, Akıllı Bileklik, Egzersiz Aletleri, Züccaciye çeşitleri...

Fakir
Sport Blender ve Sürahi

• Kompakt & ergonomik tasarım
• Tek tuşla çalışma özelliği

  • 5
  • 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Masaj Tabancası, Akıllı Bileklik, Egzersiz Aletleri, Züccaciye çeşitleri...

NorthPacific
Sporcu Montu

• M-L-XL beden
• Hava almayı sağlayan file