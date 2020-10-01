Sefa Doğanay Seda Sayan’ı ti’ye aldı! Sayan’dan cevap gecikmedi

SEDA SAYA'DAN YORUM GECİKMEDİ

Sefa Doğanay'a ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Güzelliği ile dikkat çeken ve her fırsatta estetik yaptırdığını dile getiren, hatta o anları canlı yayında takipçileriyle paylaşan Seda Sayan Sefa Doğanay'ın güldüren paylaşımını oldukça beğendi.

