01 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sefa Doğanay Seda Sayan’ı ti’ye aldı! Sayan’dan cevap gecikmedi

Sefa Doğanay Seda Sayan’ı ti’ye aldı! Sayan’dan cevap gecikmedi

Suratına yeniden estetik yaptıran Seda Sayan, o anları Instagram hesabından canlı canlı paylaştı. Sayan'ın paylaşımı gündeme otururken ünlü komedyen Sefa Doğanay'dan güldüren bir çıkış geldi. Seda Sayan'ı ti'ye alan Sefa Doğanay, paylaşımıyla takipçilerini kahkahaya boğdu. Doğanay'ın paylaşımına ilk yorum Seda Sayan'dan geldi.

Giriş Tarihi: 01.10.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 11:41
  • 1
  • 8
Sefa Doğanay Seda Sayan’ı ti’ye aldı! Sayan’dan cevap gecikmedi

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Seda Sayan, komedyen Sefa Doğanay'ın diline düştü. Yaptığı paylaşımla Sayan'ı ti'ye alan Doğanay takipçilerini güldürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Sefa Doğanay Seda Sayan’ı ti’ye aldı! Sayan’dan cevap gecikmedi

SEDA SAYA'DAN YORUM GECİKMEDİ

Sefa Doğanay'a ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Güzelliği ile dikkat çeken ve her fırsatta estetik yaptırdığını dile getiren, hatta o anları canlı yayında takipçileriyle paylaşan Seda Sayan Sefa Doğanay'ın güldüren paylaşımını oldukça beğendi.

  • 3
  • 8
Sefa Doğanay Seda Sayan’ı ti’ye aldı! Sayan’dan cevap gecikmedi

Doğanay'ın paylaşımına yorum yapan Seda Sayanise, kahkaha emojileri koyarak "Çok güzel olmuş" yazdı.

  • 4
  • 8
Sefa Doğanay Seda Sayan’ı ti’ye aldı! Sayan’dan cevap gecikmedi

Sefa Doğanay'a ünlü isimlerden de yorum yağdı.

  • 5
  • 8
Sefa Doğanay Seda Sayan’ı ti’ye aldı! Sayan’dan cevap gecikmedi

İşte Sefa Doğanay'ın güldüren o paylaşımı…