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Sefa Doğanay Seda Sayan’ı ti’ye aldı! Sayan’dan cevap gecikmedi
Suratına yeniden estetik yaptıran Seda Sayan, o anları Instagram hesabından canlı canlı paylaştı. Sayan'ın paylaşımı gündeme otururken ünlü komedyen Sefa Doğanay'dan güldüren bir çıkış geldi. Seda Sayan'ı ti'ye alan Sefa Doğanay, paylaşımıyla takipçilerini kahkahaya boğdu. Doğanay'ın paylaşımına ilk yorum Seda Sayan'dan geldi.
Giriş Tarihi: 01.10.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 11:41
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