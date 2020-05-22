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Haberler Galeri 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...

22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...

22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle BİM marketlerin 22 Mayıs Cuma indirimleri, çarşamba günü satışa sunuldu. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Samsung Galaxy A70 cep telefonu, cam ankastre set, büyük boy termos gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 22 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:51
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22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...

BİM 22 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin cuma indirimleri, 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba günü satışa çıktı. Bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Granit efektli wok tava, tek dalga renkli çay seti, dekoratif şık cam tabak gibi çeşit çeşit ürünler indirimli bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 22 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...

Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ram: 6 GB
• Süper Hızlı Şarj: 25 W
• Dahili Hafıza: 128 GB
• Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
• Android 9.0
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran
• Video UHD (3840 x 2160) @30fps
• 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)
• Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)
• Yüz Tanıma
• Pil Gücü 4500 mAh
• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
• 3 renk seçeneği

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22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...

Kumtel
Cam Ankastre Set

• Ücretsiz Kurulum (Geliş gidiş 60 km üstü ücrete tabidir)

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22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...

Relax
Büyük Boy Termos

• 12 saat Sıcak/Soğuk tutma özelliğine sahiptir
• 3,5 L

Tefal
Düdüklü Tencere

• 6 L
• 5 güvenlik sistemi

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22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...

Chef's
Granit Efektli Wok Tava

• Ergonomik ısıya dayanıklı sap
• 28 cm