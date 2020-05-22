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22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...
22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle BİM marketlerin 22 Mayıs Cuma indirimleri, çarşamba günü satışa sunuldu. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Samsung Galaxy A70 cep telefonu, cam ankastre set, büyük boy termos gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 22 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:47Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:51