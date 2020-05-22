22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...

BİM 22 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin cuma indirimleri, 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba günü satışa çıktı. Bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Granit efektli wok tava, tek dalga renkli çay seti, dekoratif şık cam tabak gibi çeşit çeşit ürünler indirimli bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 22 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...