05 Şubat 2025, Çarşamba
Bilim insanları açıkladı: Başucunuza 1 tane koyun mışıl mışıl uyuyun
Japon bilim insanları, başucuna bir limon koymanın sağlık üzerindeki şaşırtıcı faydalarını keşfetti. Yapılan son araştırmalar, bu basit alışkanlığın vücutta olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu. Araştırmalara göre, limonun taze ve ferahlatıcı kokusu, sinir sistemini yatıştırarak stres seviyelerini düşürüyor. Peki, başucuna limon koymanın faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:04