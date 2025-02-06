6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?

6 Şubat 2023, Türkiye'nin hafızasında derin izler bırakan bir tarih olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş merkez üssü olan ve asrın felaketi olarak tanımlanan depremler, binlerce can aldı ve devasa yıkımlara yol açtı. O günden bu yana geçen iki yıl, kayıpların acısını hafifletmek bir yana, anıları taze tutmaya devam etti. İşte o felaketin üzerinden geçen iki yılda, 6 Şubat depreminin detayları…