06 Şubat 2025, Perşembe
6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?
Kahramanmaraş merkez üssü olan ve asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan bu felaketin ardından acılar hala dinmiş değil. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, Kahramanmaraş merkezli depreme dair detaylar yeniden gündeme geliyor. Peki bu büyük felaket hangi saatte meydana geldi, ne kadar sürdü ve hangi iller etkilendi?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 07:55