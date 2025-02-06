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6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan bu felaketin ardından acılar hala dinmiş değil. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, Kahramanmaraş merkezli depreme dair detaylar yeniden gündeme geliyor. Peki bu büyük felaket hangi saatte meydana geldi, ne kadar sürdü ve hangi iller etkilendi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 07:55
6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?

6 Şubat 2023, Türkiye'nin hafızasında derin izler bırakan bir tarih olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş merkez üssü olan ve asrın felaketi olarak tanımlanan depremler, binlerce can aldı ve devasa yıkımlara yol açtı. O günden bu yana geçen iki yıl, kayıpların acısını hafifletmek bir yana, anıları taze tutmaya devam etti. İşte o felaketin üzerinden geçen iki yılda, 6 Şubat depreminin detayları…

6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?

Sabaha Karşı İlk Sarsıntı: 04:17

6 Şubat sabahı, saat 04:17'de meydana gelen ilk deprem, Türkiye'yi derinden sarstı. 7.8 büyüklüğünde olan bu sarsıntı tam 65 saniye sürdü ve birçok illerde büyük hasara yol açtı. O an çoğu kişi için zaman durdu. Enkaz altında kalanlar, ilk anda kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalıştı. Depremin etkisiyle kahredici bir sessizlik tüm bölgeyi sararken, yakınlarını kaybedenler ve kurtarma çalışmalarını başlatanlar, o anın dehşetini yaşadı.

6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?

İkinci Deprem: 9 Saat Sonra, 13:24'te

İlk depremin ardından, kurtarma ve arama çalışmaları hızla başlatılsa da, 9 saat sonra yeni bir felaket yaşandı. Saat 13:24'te, Kahramanmaraş/Elbistan merkezli 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem, 45 saniye sürdü. İlk deprem kadar büyük bir yıkıma yol açan bu sarsıntı, halihazırda zor durumda olan bölgeyi daha da derinden sarstı. Arama-kurtarma ekipleri, enkazların altında kalanları kurtarma mücadelesine devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat arttı.

6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?

Hangi İller Etkilendi?

Kahramanmaraş başta olmak üzere, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Malatya, Hatay illeri depremden etkilenerek afet bölgesi ilan edildi.

6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

6 Şubat depremlerinin resmi rakamlarına göre, toplamda 53.537 kişi hayatını kaybetti. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan bu olay kayıpların boyutunu gözler önüne serdi. Depremden yaralananların sayısı ise 107.213 olarak açıklandı.