Bilim insanı açıkladı! Karadeniz’e sel ve heyelan uyarısı! O tarihe dikkat! Tehlike henüz geçmedi

'CİDDİ HEYELAN DUYARLILIĞI VAR'

Bölgede heyelan yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi, ekoloji ve ekosistem uzmanı Prof. Dr. Turan Yüksek, "Ekosistemde kar ne kadar fazla kalırsa bu karın erimesiyle toprak üzerinde ve toprak içerisindeki bol miktardaki su, kolaylıkla heyelana sebep olabiliyor. Zaten Rize'nin ve Doğu Karadeniz ekosisteminin çok ciddi bir heyelan duyarlılığı var. Hem yağmur, kar miktarı hem de eriyen karın su eşleri ile heyelan duyarlılığı o oranda daha da artıyor. Arazi üzerinde oluşturduğumuz tahribatlar da heyelanın tetiklenmesine bir başka etken oluyor. Yoğun olarak yaptığımız yol aksları, yollarda kullandığımız beton malzeme ve yan drenajlarının yetersiz olması ile suyun yapılan yol üzerinde harekete geçmesi, yamacın mukavemetini, statik dengesini bozuyor ve bunun sonucunda da maalesef heyelan oluşmasına sebep oluyor" dedi.