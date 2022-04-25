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Bilim insanı açıkladı! Karadeniz'e sel ve heyelan uyarısı! O tarihe dikkat! Tehlike henüz geçmedi
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklık artışı ile başlayan ani kar erimeleri sürüyor. Heyelan ve taşkınların yaşandığı bölgede yapılar yıkılıyor, tarım arazileri zarar görüyor, altyapı ve üstyapıda hasarlar oluşuyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi, ekoloji ve ekosistem uzmanı Prof. Dr. Turan Yüksek, "Havanın ısınması ve karların hızla erimesi, hava güneşli bile olsa heyelan tehlikesinin daha da artmasına sebep olabilir. Vadi içlerinde yol güzergahlarını kullanacakların dikkatli olması gerekiyor. Mayıs ve sonrasında vadilerin iç bölgelerinde daha yoğun heyelan olmasını öngörüyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 25.04.2022 13:26Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:26