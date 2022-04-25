25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esenyurt’ta pes dedirten olay! Polise saldırdı: Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez

Esenyurt’ta pes dedirten olay! Polise saldırdı: Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde site yönetimi ile sitede oturan polis memuru arasında çıkan tartışma sonucunda, polis memuru Y.E. hem dövüldü hem de silahı alındı. Güvenlik görevlisinin polis memuruna saldırırken "Emrimde 20 tane adam var. Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez." ifadelerini kullandığı akılalmaz anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisi darbeden 6 kişi şahıs yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:49
  • 1
  • 8
Esenyurt’ta pes dedirten olay! Polise saldırdı: Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesinde geçen akşam sularında gerçekleşti. Site yönetimi ile polis memuru Y.E. arasında 1 sene önce apartman boşluğuna konulan kitaplar sebebiyle tartışma çıktı. Bu olayın ardından site yönetimi ile polis memuru arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Esenyurt’ta pes dedirten olay! Polise saldırdı: Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez

"HADDİNİZE Mİ ÇIKMAK"

10 gün önce polis memurunun eşi ile sitedeki güvenlik görevlisi arasında arka kapıdan çıkılmasından dolayı tartışma çıktı. Tartışmada güvenlik görevlisi, "Nerden çıktınız. Siz buradan nasıl çıkarsınız. Bu yetkiyi size kim verdi. Haddinize mi çıkmak" dedi.

  • 3
  • 8
Esenyurt’ta pes dedirten olay! Polise saldırdı: Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez

"POLİSLİĞİNE GÜVENME ERKEKSEN İN AŞAĞI"

Dün yaşanan olay ise polis memuru Y.E.'nin emniyette verdiği ifadeye göre şu şekilde oldu: Olay günü yaşanan tartışmaları çözmek isteyen polis memuru, site yöneticisi Murat Mollavelioğlu'nu arayarak konuşmak istedi. Murat Mollavelioğlu ise "Yapacak bir şey yok söylenmiştir. Polisliğine güvenme erkeksen in aşağı seninle görüşelim" dedi.

  • 4
  • 8
Esenyurt’ta pes dedirten olay! Polise saldırdı: Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez

"BEN MAFYAYIM SENİN POLİSLİĞİN BANA SÖKMEZ"

Bunun üzerine polis memuru ile site yöneticisi konuşmak üzere iftardan sonra buluştu. Polis memuru Y.E. aşağı indiğinde kalabalık bir grup olduğunu gördü. Daha sonra kalabalık içerisinden Murat Mollavelioğlu, "Emrimde 20 tane adam var. Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez. Polisliğine mi güveniyorsun adam ol" dedi.

  • 5
  • 8
Esenyurt’ta pes dedirten olay! Polise saldırdı: Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez

"SENİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM"

Tehditler sonrasında polis memuru ile kalabalık grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında site yöneticisi Murat Mollavelioğlu belindeki silahı göstererek, "Seni mermi manyağı yapacağım" dedi.