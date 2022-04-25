Esenyurt’ta pes dedirten olay! Polise saldırdı: Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez

"BEN MAFYAYIM SENİN POLİSLİĞİN BANA SÖKMEZ"

Bunun üzerine polis memuru ile site yöneticisi konuşmak üzere iftardan sonra buluştu. Polis memuru Y.E. aşağı indiğinde kalabalık bir grup olduğunu gördü. Daha sonra kalabalık içerisinden Murat Mollavelioğlu, "Emrimde 20 tane adam var. Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez. Polisliğine mi güveniyorsun adam ol" dedi.