Beyza Taşkıran uçağa binerken körükten atlayarak intihar etmişti! Esrarengiz olayda çarpıcı gelişme! Meğer o telefonda…

Beyza Taşkıran henüz 32 yaşındaydı hayatının en güzel dönemlerindeydi. Özel bir bilişim şirketinin pazarlama müdürlüğünü yapan Taşkıran, geçe gün uçağa binerken körükten atlayıp intihar etti. Gizemli ölümde yeni bir detay ortaya çıktı. Taşkıran, canına kıymadan önce saat 22.02'de bir telefon görüşmesi yaptığı gün yüzüne çıktı…