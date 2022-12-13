13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beyza Taşkıran uçağa binerken körükten atlayarak intihar etmişti! Esrarengiz olayda çarpıcı gelişme! Meğer o telefonda…

Beyza Taşkıran uçağa binerken körükten atlayarak intihar etmişti! Esrarengiz olayda çarpıcı gelişme! Meğer o telefonda…

Beyza Taşkıran henüz 32 yaşındaydı hayatının en güzel dönemlerindeydi. Özel bir bilişim şirketinin pazarlama müdürlüğünü yapan Taşkıran, geçe gün uçağa binerken körükten atlayıp intihar etti. Gizemli ölümde yeni bir detay ortaya çıktı. Taşkıran, canına kıymadan önce saat 22.02'de bir telefon görüşmesi yaptığı gün yüzüne çıktı…

Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:31
  • 1
  • 10
Beyza Taşkıran uçağa binerken körükten atlayarak intihar etmişti! Esrarengiz olayda çarpıcı gelişme! Meğer o telefonda…

Yürekleri sızlatan olay dün yaşandı... Özel bir bilişim şirketinin pazarlama müdürü Beyza Taşkıran, turizm fuarı için Antalya'dan İzmir'e gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Beyza Taşkıran uçağa binerken körükten atlayarak intihar etmişti! Esrarengiz olayda çarpıcı gelişme! Meğer o telefonda…

CANINA KIYDI

32 yaşındaki genç kadın, dönüşte uçağa bağlı körükteki boşluktan atlayarak intihar etti.

  • 3
  • 10
Beyza Taşkıran uçağa binerken körükten atlayarak intihar etmişti! Esrarengiz olayda çarpıcı gelişme! Meğer o telefonda…

14 metreden beton zemine çakılan Taşkıran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

  • 4
  • 10
Beyza Taşkıran uçağa binerken körükten atlayarak intihar etmişti! Esrarengiz olayda çarpıcı gelişme! Meğer o telefonda…

TELEFONDA KONUŞACAĞIM DİYEREK YANLARINDAN AYRILDI

Arkadaşları, son günlerde ailesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve uçağa binmeden önce de telefonla konuşacağını söyleyerek kendilerinden ayrıldığını söyledi.

  • 5
  • 10
Beyza Taşkıran uçağa binerken körükten atlayarak intihar etmişti! Esrarengiz olayda çarpıcı gelişme! Meğer o telefonda…

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Taşkıran'ın intiharındaki sır perdesi ise hala aralanamadı.