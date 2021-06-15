Beyşehir Gölü'nde nilüfer çiçeklerine büyük ilgi! Tekini koparana 73 bin TL ceza

'NİLÜFER BAHÇESİ 7 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA'

Nilüferlerin mayıs ayları başında çıkmaya başladığını belirten Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Bu bölge Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi diyebiliriz. Nilüferler mayıs ayı başlarında çıkmaya başlar ve ekim ayına kadar devam eder. Bu zamanlarda nilüferleri gezme imkanı olur. Burası fotoğrafçılar açısından çok önemli. Yıl içerisinde fotoğrafçılar, aynı zamanda gezginler ve doğa yürüyüşçüleri burayı boş bırakmazlar. Bizler de dernek olarak buraya yasal yollarla turlar düzenlemeye başlayacağız. Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesinde de bu kontroller zaman zaman yapılıyor. Burası Beyşehir Gölü'nün simgesi haline gelmiş bir yer. Nilüfer bahçesi yaklaşık 7 kilometreyi bulan ince ve uzun bir alana sahip" dedi.