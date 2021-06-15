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22 metrelik çukur oluştu! Ekipler hemen harekete geçti

Sivas'ta, zemin etüt çalışmalarında, altında boşluk olduğu tespit edilen ve alınan önlemlerin ardından meydana gelen çökme sonucu 10 metre genişliğinde ve 22 metre derinliğinde oluşan çukur, taşlarla doldurulmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 12:55
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22 metrelik çukur oluştu! Ekipler hemen harekete geçti

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Dedebalı Mahallesi 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sivas Belediyesi'nce önceden planlanan köprü projesi zemin etüdü çalışmalarında, altında boşluk oluştuğu tespit edilen yol çöktü.

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22 metrelik çukur oluştu! Ekipler hemen harekete geçti

Yolda yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 22 metre derinliğinde çukur oluştu. Yolun çökmesinin ardından ihbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi, sokak ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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22 metrelik çukur oluştu! Ekipler hemen harekete geçti

Önceden alınan tedbirle can kaybı ve yaralanma olmazken, belediye ekipleri, kontrollü olarak göçük sonrası oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı.

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22 metrelik çukur oluştu! Ekipler hemen harekete geçti

TAŞLAR KEPÇEYLE ÇUKURA DOLDURULDU
Çukurun kapatılması için belediye ekipleri, dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çukurun bulunduğu yere kamyonlarla taş ocaklarından büyük kayalar ve taşlar getirilmeye başlandı. Taşlar, kepçe ile çukura doldurulurken, ekipler ayrıca bölgede önlemlerini de artırdı.

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22 metrelik çukur oluştu! Ekipler hemen harekete geçti

Ferhatbostan Mahallesi'nin muhtarı Muhabbet Olgaç, "Belediyemiz daha önceden burada boşluk olduğunu tespit etti. Kontrollü bir şekilde sokaktaki araçlar kaldırıldı ve dün çukur kendiliğinden oluşmuş. Gece saatlerine kadar da belediye ekiplerimiz buradaydı. İnşallah bundan sonra çukur kapatılıp köprü yapılacak" diye konuştu.