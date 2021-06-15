22 metrelik çukur oluştu! Ekipler hemen harekete geçti
Sivas'ta, zemin etüt çalışmalarında, altında boşluk olduğu tespit edilen ve alınan önlemlerin ardından meydana gelen çökme sonucu 10 metre genişliğinde ve 22 metre derinliğinde oluşan çukur, taşlarla doldurulmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 15.06.2021
12:55
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Dedebalı Mahallesi 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sivas Belediyesi'nce önceden planlanan köprü projesi zemin etüdü çalışmalarında, altında boşluk oluştuğu tespit edilen yol çöktü.
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Yolda yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 22 metre derinliğinde çukur oluştu. Yolun çökmesinin ardından ihbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi, sokak ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Önceden alınan tedbirle can kaybı ve yaralanma olmazken, belediye ekipleri, kontrollü olarak göçük sonrası oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı.
TAŞLAR KEPÇEYLE ÇUKURA DOLDURULDU Çukurun kapatılması için belediye ekipleri, dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çukurun bulunduğu yere kamyonlarla taş ocaklarından büyük kayalar ve taşlar getirilmeye başlandı. Taşlar, kepçe ile çukura doldurulurken, ekipler ayrıca bölgede önlemlerini de artırdı.
Ferhatbostan Mahallesi'nin muhtarı Muhabbet Olgaç, "
Belediyemiz daha önceden burada boşluk olduğunu tespit etti. Kontrollü bir şekilde sokaktaki araçlar kaldırıldı ve dün çukur kendiliğinden oluşmuş. Gece saatlerine kadar da belediye ekiplerimiz buradaydı. İnşallah bundan sonra çukur kapatılıp köprü yapılacak" diye konuştu.