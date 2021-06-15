22 metrelik çukur oluştu! Ekipler hemen harekete geçti

Ferhatbostan Mahallesi'nin muhtarı Muhabbet Olgaç, "Belediyemiz daha önceden burada boşluk olduğunu tespit etti. Kontrollü bir şekilde sokaktaki araçlar kaldırıldı ve dün çukur kendiliğinden oluşmuş. Gece saatlerine kadar da belediye ekiplerimiz buradaydı. İnşallah bundan sonra çukur kapatılıp köprü yapılacak" diye konuştu.

