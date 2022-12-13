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Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!
Son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde boş bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebeği bulan bina görevlisi, polis ekiplerine haber verirken, hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi devam ediyor.
Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:16Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 14:40