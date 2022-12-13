Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!

"BEBEĞİN POŞETE SARILI HALDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Konu ile ilgili konuşan bina görevlisi Mehmet Nezir Tanış, "Sabah saatlerinde apartmana geldim ve bir ses duydum. Bir bebeğin poşete sarılı halde olduğunu gördüm. Erkek bebekti ve polisleri aradım. Polisler gelip bebeği götürdüler. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Çok kötü hissettim" dedi.