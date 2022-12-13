13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!

Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!

Son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde boş bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebeği bulan bina görevlisi, polis ekiplerine haber verirken, hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi devam ediyor.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 14:40
  • 1
  • 6
Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!

Olay, sabah saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş bir binanın girişine çöp poşetine sarılı bir şekilde yeni doğmuş erkek bebek konuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!

Apartmana sabah 08.00 sıralarında gelen görevli bir ses duydu. Poşetin içini açan görevli büyük şaşkınlık yaşayarak, polis ekiplerine haber verdi.

  • 3
  • 6
Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı.

  • 4
  • 6
Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!

Bebeğin tedavisine devam edildiği öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

  • 5
  • 6
Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!

"BEBEĞİN POŞETE SARILI HALDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Konu ile ilgili konuşan bina görevlisi Mehmet Nezir Tanış, "Sabah saatlerinde apartmana geldim ve bir ses duydum. Bir bebeğin poşete sarılı halde olduğunu gördüm. Erkek bebekti ve polisleri aradım. Polisler gelip bebeği götürdüler. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Çok kötü hissettim" dedi.