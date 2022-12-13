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Haberler Galeri Böylesi görülmedi! Dizi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ezel Bayraktar kanser hastası yengesinin paralarını çaldı

Böylesi görülmedi! Dizi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ezel Bayraktar kanser hastası yengesinin paralarını çaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Tuğba ve Mehmet çifti 300 bin TL'lik tedavi parasını Mehmet'in kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığı iddia etti. Güvenip tedavi parasını kardeşine verdiğini söyleyen Mehmet Aslanhan bugün canlı yayında kardeşiyle yüzleşti. Canlı yayına katılan Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini söylerken, "Dizideki karakteri sevdiğim için adımı değiştirdim. Benim bir kariyerim var. Bana verme dedim ama verdi. Parayı ihtiyacım için kullandım. Kazanınca paralarını vereceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 14:28
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Böylesi görülmedi! Dizi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ezel Bayraktar kanser hastası yengesinin paralarını çaldı

Eşi Tuğba'nın kanser tedavisi için kullanılacak 300 bin TL'nin kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığını söyleyen Mehmet Aslanhan mağdur olduklarını belirterek Müge Anlı'nın programına başvurdu.

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Böylesi görülmedi! Dizi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ezel Bayraktar kanser hastası yengesinin paralarını çaldı

Tedavi parasını alıp ortadan kaybolan Ömer'e seslenen Tuğba Hanım, Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Ancak şimdi kanser tedavim için kullanılacaktı. Bu kişi hem sağlığımı, hem de hayallerimi çaldı. İnsan insana bunu yapar mı?'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Böylesi görülmedi! Dizi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ezel Bayraktar kanser hastası yengesinin paralarını çaldı

Mehmet Aslanhan da seyyar satıcılık ve köfte satarak geçimlerini sağladığını, tedavi için evlerini sattıklarını bu parayı da güvendiği için kardeşine verdiğini söyledi.

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Böylesi görülmedi! Dizi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ezel Bayraktar kanser hastası yengesinin paralarını çaldı

5 aydır kardeşi Ömer'e ulaşamadıklarını belirten Mehmet Aslanhan, ''Ortaya çık paramızı ver'' dedi.

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Böylesi görülmedi! Dizi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ezel Bayraktar kanser hastası yengesinin paralarını çaldı

"ADIM ARTIK ÖMER DEĞİL, EZEL"

Bununla birlikte bugün yayınlanan programda söz konusu Ömer Aslanhan ortaya çıktı; ancak Aslanhan'ın hem adını, hem de soy adını değiştirdiği ortaya çıktı.