Böylesi görülmedi! Dizi Müge Anlı’da gerçek oldu! Ezel Bayraktar kanser hastası yengesinin paralarını çaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Tuğba ve Mehmet çifti 300 bin TL'lik tedavi parasını Mehmet'in kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığı iddia etti. Güvenip tedavi parasını kardeşine verdiğini söyleyen Mehmet Aslanhan bugün canlı yayında kardeşiyle yüzleşti. Canlı yayına katılan Ömer adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini söylerken, "Dizideki karakteri sevdiğim için adımı değiştirdim. Benim bir kariyerim var. Bana verme dedim ama verdi. Parayı ihtiyacım için kullandım. Kazanınca paralarını vereceğim" dedi.