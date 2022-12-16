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Beylikdüzü’nde 150 bin Euro havalarda uçuştu! İnsanlar paraları alıp kaçtı! 85 bin Euro ortada yok! O anlar kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde bir döviz bürosunun kuryesi, Kapalı Çarşı'dan geri dönerken, işyerine ait 150 bin Euro'yu montunun içine gizledi. Rüzgarın etkisi ile fermuarı açılan monttan paralar etrafa uçarken, etraftakiler de havada uçuşan paraları alan vatandaşlar ortadan kayboldu. Kendi uğraşlarıyla hemen hemen 65 bin Euro'yu toplayan kuryenin o anları da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:11
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Beylikdüzü’nde 150 bin Euro havalarda uçuştu! İnsanlar paraları alıp kaçtı! 85 bin Euro ortada yok! O anlar kamerada

Olay, geçen gün öğle sularında İstanbul Sahil Yolu Fatih mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü'ndeki bir döviz bürosundan 150 bin Euro'yu alan kurye Ünal Coşkun, Kapalı Çarşı'da işlem yaptırmak için yola koyuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beylikdüzü’nde 150 bin Euro havalarda uçuştu! İnsanlar paraları alıp kaçtı! 85 bin Euro ortada yok! O anlar kamerada

MONTUNUN FERMUARI AÇILINCA…

İlerleyen dakikalarda işyerinden gelen telefon ile işlemin iptal olduğunu öğrenen Coşkun, yanında taşıdığı parayı montunun iç cebine koyarak Beylikdüzü'ne doğru yola çıktı.

Rüzgarın etkisi ile montun fermuarı açılırken, sakladığı paralarda havaya saçıldı.

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Beylikdüzü’nde 150 bin Euro havalarda uçuştu! İnsanlar paraları alıp kaçtı! 85 bin Euro ortada yok! O anlar kamerada

NE KADAR TOPLAMAYA ÇALIŞSA DA

Hemen motosikletten inen Coşkun, paraları toplamaya çalışsa da önemli bir kısmını çevredeki vatandaşlar alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL'yi bulan döviz kayıp olurken, kurye olayla ilgili polis ekiplerine haber verdi.

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Beylikdüzü’nde 150 bin Euro havalarda uçuştu! İnsanlar paraları alıp kaçtı! 85 bin Euro ortada yok! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Kayıp paraları alanların tespiti için yetkililer inceleme başlatırken, Coşkun mağdur olduğunu ve paraların seri numaralarının polise verildiğini belirterek çalınan dövizleri vatandaşlardan geri getirmelerini istedi.

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Beylikdüzü’nde 150 bin Euro havalarda uçuştu! İnsanlar paraları alıp kaçtı! 85 bin Euro ortada yok! O anlar kamerada

Çevredeki vatandaşların paraları topladığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.