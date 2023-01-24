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Haberler Galeri Beslediği timsaha av oluyordu 🐊 Çocukların gözü önünde saldırdı | Genç kadın kolunu kurtarmak için suya atladı

Beslediği timsaha av oluyordu 🐊 Çocukların gözü önünde saldırdı | Genç kadın kolunu kurtarmak için suya atladı

ABD'nin Utah eyaletinde bulunan vahşi yaşam parkında dehşet dolu anlar yaşandı. Dev bir timsah kimse ne olduğunu anlamadan bakıcısına saldırdı. Kolu timsahın ağzında olan kadın hemen suya atlayarak kolunu kurtarmaya çalıştı. Diğer çalışanlar hemen olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 13:25
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Beslediği timsaha av oluyordu 🐊 Çocukların gözü önünde saldırdı | Genç kadın kolunu kurtarmak için suya atladı

ABD'nin Utah kentinde bulunan Scales and Tails vahşi yaşam parkında çalışan bir kadın, bir gösteri sırasında çocukların gözü önünde dev timsahın saldırısına uğradı.

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Beslediği timsaha av oluyordu 🐊 Çocukların gözü önünde saldırdı | Genç kadın kolunu kurtarmak için suya atladı

Scale and Tails sürüngen ve kuş merkezindeki bir timsahın görevlilerden birini ısırdığını fark eden Donnie Wiseman, "Burada çok ciddi bir sorunumuz var" diye bağırarak yardım istedi.

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Beslediği timsaha av oluyordu 🐊 Çocukların gözü önünde saldırdı | Genç kadın kolunu kurtarmak için suya atladı

Bakıcı kadın timsahın saldırısıyla birlikte hemen suya atladı.

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Beslediği timsaha av oluyordu 🐊 Çocukların gözü önünde saldırdı | Genç kadın kolunu kurtarmak için suya atladı

Wiseman, timsahın olduğu yere zıpladı. O sırada kolu, timsahın çenesi tarafından tamamen kavranmış bakıcı, adama sürüngenin nasıl kontrol altına alacağını anlattı.

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Beslediği timsaha av oluyordu 🐊 Çocukların gözü önünde saldırdı | Genç kadın kolunu kurtarmak için suya atladı

İKİNCİ BİR KİŞİ DAHA ATLADI
O sırada orada olan başka ziyaretçi olan Todd Christopher, daha sonra, korkudan donup kalmış timsah bakıcısını güvenli bir yere çekmek için Donnie'ye katıldı.