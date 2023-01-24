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Beslediği timsaha av oluyordu 🐊 Çocukların gözü önünde saldırdı | Genç kadın kolunu kurtarmak için suya atladı
ABD'nin Utah eyaletinde bulunan vahşi yaşam parkında dehşet dolu anlar yaşandı. Dev bir timsah kimse ne olduğunu anlamadan bakıcısına saldırdı. Kolu timsahın ağzında olan kadın hemen suya atlayarak kolunu kurtarmaya çalıştı. Diğer çalışanlar hemen olay yerine gelerek müdahalede bulundu.
Giriş Tarihi: 24.01.2023 13:25Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 13:25