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Dehşete düşüren kayınpeder cinayeti! Kafasına keserle vurup gırtlağını kesti yetmedi kalbinden de 5 kez bıçakladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Cafer Tayyar Akçay (65), tartıştığı damadı tarafından vahşice katledildi. Abisine yapılanları hazmedemediğini söyleyen Davut Akçay, "Abim çaresiz bırakılarak öldürülmüş ve öldükten sonra işkence edildi." dedi. Akçay, abisinin kafasına keserle vurulduğunu ve gırtlağının kesildiğini söyledi, "Vücudunda 8-10 bıçak yarası vardı, bunların 5'i kalp bölgesine atılmış." dedi.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 17:50
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Dehşete düşüren kayınpeder cinayeti! Kafasına keserle vurup gırtlağını kesti yetmedi kalbinden de 5 kez bıçakladı

Olay, 12 Temmuz'da Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yeni Devir Sokak üzerinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Z.E. (37), bir süreliğine Eskişehir'de yaşayan babası Cafer Tayyar Akçay'ın (65) yanına gitti.

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Dehşete düşüren kayınpeder cinayeti! Kafasına keserle vurup gırtlağını kesti yetmedi kalbinden de 5 kez bıçakladı

Babası çifti barıştırmak için kızı Z.E. ile birlikte damadının yaşadığı Darıca ilçesindeki evine geldi. Burada damat M.E. (40) ile eşi ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine M.E., eline geçirdiği keserle eşinin başına vurarak ağır yaraladı.

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Dehşete düşüren kayınpeder cinayeti! Kafasına keserle vurup gırtlağını kesti yetmedi kalbinden de 5 kez bıçakladı

"ANLATMASI, YAŞAMI ZORDU"
Olay günü abisinin kendisini aradığını ve Darıca'da olduğunu söylediğini aktaran Cafer Tayyar Akçay'ın kardeşi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çayırova Belediyesi Meclis üyesi Davut Akçay, "Darıca'da olduğunu söyleyince tedirgin oldum. Tekrar abimi aradım, neden geldiğini sordum.

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Dehşete düşüren kayınpeder cinayeti! Kafasına keserle vurup gırtlağını kesti yetmedi kalbinden de 5 kez bıçakladı

'Damatla kızım tartışmışlar. Kızımın kayınpederi ve kayın biraderi eski eve geldiler. Oturduk, muhabbet ettik, konuştuk. Biz bir aileyiz dediler. Darıca'ya gidelim, bunların arasını bulalım dediler. Anlaşamıyorlarsa ayıralım, bu meseleyi bitirelim dediler. Ben de onlarla beraber Darıca'ya geldim' dedi. 'Bugün akşam oturacağız, konuşacağız, bu meseleyi çözeceğiz' dedi. Ben de gitmek istedim ama abim bana 'Gelme' dedi. Ben de eve geldim ama hep tedirgindim. Saat gece 01.30 civarında kapıma sert bir şekilde vurdular.

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Dehşete düşüren kayınpeder cinayeti! Kafasına keserle vurup gırtlağını kesti yetmedi kalbinden de 5 kez bıçakladı

Kapıyı vuranın kardeşimin eşi olduğunu gördüm. 'Cafer abim Darıca'da kavga etmiş haberin olsun' dedi. Ben de apar topar üzerime bir tişört geçirerek çıktım. Hastaneye geldiğimizde acil serviste 10-15 tane polis gördüm ameliyathanenin önünde. Ben hiç aklıma getiremedim ama kardeşim polisleri görünce 'Abim ölmüş' dedi.