Dehşete düşüren kayınpeder cinayeti! Kafasına keserle vurup gırtlağını kesti yetmedi kalbinden de 5 kez bıçakladı

'Damatla kızım tartışmışlar. Kızımın kayınpederi ve kayın biraderi eski eve geldiler. Oturduk, muhabbet ettik, konuştuk. Biz bir aileyiz dediler. Darıca'ya gidelim, bunların arasını bulalım dediler. Anlaşamıyorlarsa ayıralım, bu meseleyi bitirelim dediler. Ben de onlarla beraber Darıca'ya geldim' dedi. 'Bugün akşam oturacağız, konuşacağız, bu meseleyi çözeceğiz' dedi. Ben de gitmek istedim ama abim bana 'Gelme' dedi. Ben de eve geldim ama hep tedirgindim. Saat gece 01.30 civarında kapıma sert bir şekilde vurdular.