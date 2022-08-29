29 Ağustos 2022, Pazartesi
Dehşete düşüren kayınpeder cinayeti! Kafasına keserle vurup gırtlağını kesti yetmedi kalbinden de 5 kez bıçakladı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Cafer Tayyar Akçay (65), tartıştığı damadı tarafından vahşice katledildi. Abisine yapılanları hazmedemediğini söyleyen Davut Akçay, "Abim çaresiz bırakılarak öldürülmüş ve öldükten sonra işkence edildi." dedi. Akçay, abisinin kafasına keserle vurulduğunu ve gırtlağının kesildiğini söyledi, "Vücudunda 8-10 bıçak yarası vardı, bunların 5'i kalp bölgesine atılmış." dedi.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 17:50
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12