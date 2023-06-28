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Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

ABD Sahil Güvenliği Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan Titan isimli denizaltının parçaları geçtiğimiz günlerde bulunduğunu açıklamıştı. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, enkazın denizaltına ait olduğu, aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yetkililer, Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını ifade etmişti. Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 28.06.2023 22:24 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 22:41
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Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltı Titan dünya gündemini sarstı. Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu denizaltını arama çalışmaları acı bir sonla sonuçlandı.

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Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titanik'in enkazına turist taşıyan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltıda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklanmıştı.

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Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

Parçalar, Titanik'in enkazına 488 metre uzaklıkta, yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulundu.

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Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

'Titan' denizaltının ana destek gemisi, felaketin ardından Kanada limanına geri döndü.

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Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

Basınç kaybı sonucu içe doğru patlama meydana geldiği açıklandı.