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A Haber kutsal topraklarda! İşte hacı adaylarının Kurban Bayramı görüntüleri....

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları şeytan taşladı. Aralarında 88 binin üzerinde Türk vatandaşının bulunduğu hacı adayımız da, hacı olmak için ibadetlerini gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ kutsal topraklarda yaşanan Kurban Bayramı sevincini canlı yayında aktardı.

Giriş Tarihi: 28.06.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 18:52
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A Haber kutsal topraklarda!

A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Suudi Arabistan Mekke'den canlı yayın gerçekleştirdi. Kutsal topraklarda yaşanan Kurban Bayramı sevincini aktardı.

Aslı Bilger Kutludağ'ın açıklamaların yer alan satır başları:

Yaklaşık 2.5 milyon hacı adayı hacı oldu. Dünden itibaren bütün hac vazifesini yerine getiren milyonlarca hacımız var artık. Tabii ki veda tavaflarını ve ziyaret tavaflarını daha yapmamış hacı adaylarımız var, onlarda ilerleyen günlerde hacı olacaklar.

Dün akşam Mina dağına doğru geçiş yaptılar hacı adayları, tabii ki bu zorlu bir yolculuktu çünkü aradaki mesafe 7 km'ye yakın bir uzaklıkta. Yaşlı hacı adaylarımız için zorlu bir yolculuk oldu.

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A Haber kutsal topraklarda!

Cemerat bölgesine büyük şeytanın sembolize edildiği akabe cemresine yedi taşını attılar ve hac ibadetinin çok önemli bir bölümü de gerçekleştirilmiş oldu. Zorlu yürüyüşün ardından hali olanlar tavaflarını yapmak için Kabe'ye gittiler, ancak hali olmayanlar otellerine geri dönüş yaptılar.

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A Haber kutsal topraklarda!

Birçok hacı adayı hacımızda, bayram namazını kıldıktan sonra kurbanlarını da keserek ihramdan çıktılar.

Bu sene Türkiye'den 88 binin üzerinde hacımız var. Toplamda ise bütün ülkelerden 2.5 milyon kişi hacı oldu veya olmak üzere.

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A Haber kutsal topraklarda!
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A Haber kutsal topraklarda!