A Haber kutsal topraklarda! İşte hacı adaylarının Kurban Bayramı görüntüleri....

A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Suudi Arabistan Mekke'den canlı yayın gerçekleştirdi. Kutsal topraklarda yaşanan Kurban Bayramı sevincini aktardı.

Aslı Bilger Kutludağ'ın açıklamaların yer alan satır başları:

Yaklaşık 2.5 milyon hacı adayı hacı oldu. Dünden itibaren bütün hac vazifesini yerine getiren milyonlarca hacımız var artık. Tabii ki veda tavaflarını ve ziyaret tavaflarını daha yapmamış hacı adaylarımız var, onlarda ilerleyen günlerde hacı olacaklar.

Dün akşam Mina dağına doğru geçiş yaptılar hacı adayları, tabii ki bu zorlu bir yolculuktu çünkü aradaki mesafe 7 km'ye yakın bir uzaklıkta. Yaşlı hacı adaylarımız için zorlu bir yolculuk oldu.