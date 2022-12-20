Müge Anlı dehşet evini görüntüledi! 6 yaşındaki Elif Nur’un öldüğü ev kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Elif Nur'un ölümünde ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla beraber yaşamını sürdüren Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine müracaat eden Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının akabinde 2 kardeşini de almaya gittiğinde karşılaştığı manzara yürek burktu. Açlığa terk edilen çocukların yaşadığı çatı katını Müge Anlı'nın ekibi görüntüledi.