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Haberler Galeri Müge Anlı dehşet evini görüntüledi! 6 yaşındaki Elif Nur’un öldüğü ev kan dondurdu

Müge Anlı dehşet evini görüntüledi! 6 yaşındaki Elif Nur’un öldüğü ev kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Elif Nur'un ölümünde ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla beraber yaşamını sürdüren Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine müracaat eden Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının akabinde 2 kardeşini de almaya gittiğinde karşılaştığı manzara yürek burktu. Açlığa terk edilen çocukların yaşadığı çatı katını Müge Anlı'nın ekibi görüntüledi.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 16:45
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Müge Anlı dehşet evini görüntüledi! 6 yaşındaki Elif Nur’un öldüğü ev kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme oturan acı olay Eskişehir Tepebaşı ilçesinde yaşanmıştı. Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı.

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Müge Anlı dehşet evini görüntüledi! 6 yaşındaki Elif Nur’un öldüğü ev kan dondurdu

Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Müge Anlı dehşet evini görüntüledi! 6 yaşındaki Elif Nur’un öldüğü ev kan dondurdu

Şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, şüpheli babaanne Cihangir Kurumlu polis tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Müge Anlı dehşet evini görüntüledi! 6 yaşındaki Elif Nur’un öldüğü ev kan dondurdu

KAN DONDURAN MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Müge Anlı ve ekibine başvuran Gülüzar Hanım 3 kardeşin yaşadığı ve belki de Elif Nur Tiftik'in ölümüne sebep olan bir dramı ortaya çıkardı.

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Müge Anlı dehşet evini görüntüledi! 6 yaşındaki Elif Nur’un öldüğü ev kan dondurdu

Kendisine Elif Nur Tiftik'in ölüm haberinin 'boğazında mandalina kaldı o yüzden öldü' olarak geldiğini ve bu haberi babaanne Cihangül Kurumlu'nun verdiğini söyleyen, Gülüzar Hanım, diğer iki kardeşi almaya gittiğinde kan donduran manzarayla karşılaştı.