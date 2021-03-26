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Adana Karataş'ta korkutan manzara! Tabaka oluştu

Adana'nın Karataş İlçesi'nde deniz kirliliği yaşanıyor. Karataş sahilinde 3 kilometrelik alanda bir tabaka oluştu. Peki kirliliğin nedeni gemi atıkları mı? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Adana'dan aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 15:11
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Adana Karataş'ta korkutan manzara! Tabaka oluştu

Adana'nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirlilik denizde korkunç görüntüler ortaya çıkarttı.

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Adana Karataş'ta korkutan manzara! Tabaka oluştu

Yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının kirliliğe maruz kaldığı görüldü.

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Adana Karataş'ta korkutan manzara! Tabaka oluştu

Dün, Harb-İş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi veren kimyasal olduğu değerlendirilen atık nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı.

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Adana Karataş'ta korkutan manzara! Tabaka oluştu

İş makineleri bölgede çalışırken denizdeki kirlilik görüntülendi.

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Adana Karataş'ta korkutan manzara! Tabaka oluştu

Kirliliğe yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının maruz kaldığı görüldü.