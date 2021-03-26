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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Adana Karataş'ta korkutan manzara! Tabaka oluştu Adana'nın Karataş İlçesi'nde deniz kirliliği yaşanıyor. Karataş sahilinde 3 kilometrelik alanda bir tabaka oluştu. Peki kirliliğin nedeni gemi atıkları mı? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Adana'dan aktardı. Giriş Tarihi: 26.03.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 15:11
Adana'nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirlilik denizde korkunç görüntüler ortaya çıkarttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının kirliliğe maruz kaldığı görüldü.
Dün, Harb-İş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi veren kimyasal olduğu değerlendirilen atık nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı.
İş makineleri bölgede çalışırken denizdeki kirlilik görüntülendi.
Kirliliğe yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının maruz kaldığı görüldü.