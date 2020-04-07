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Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?
Berat Kandili duaları nelerdir? Berat gecesi Allah'ın günahları bağışladığı gece olarak bilinir. Berat, 'beri olmak, uzaklaşmak' anlamlarına geliyor. Tövbe ve dua gecesi olan Berat gecesinde okunacak dualar araştırılıyor. Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde eller duaya açılıyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi? İşte Berat Kandili duaları...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 12:55Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 13:00