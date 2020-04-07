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Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?

Berat Kandili duaları nelerdir? Berat gecesi Allah'ın günahları bağışladığı gece olarak bilinir. Berat, 'beri olmak, uzaklaşmak' anlamlarına geliyor. Tövbe ve dua gecesi olan Berat gecesinde okunacak dualar araştırılıyor. Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde eller duaya açılıyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi? İşte Berat Kandili duaları...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 13:00
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Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?

Berat Kandili duaları nelerdir? Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? İslam alemi bugün günahlardan arınma gibi anlamlara gelen Berat Kandili'ni idrak edecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'ni evlerde ibadet ve dua ederek idrak edecek. Berat Kandili'nde okunabilecek duaları sizler için sayfamızda derledik. Peki, Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi? İşte detaylar...

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Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

İşte Berat gecesi okunacak dualar:

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Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?

Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda Berat duâsı okunur. Birinci Yâsin-i Şerîf'ten sonra bu duâ okunurken "Allah'ın saîd kullarından olmak" niyetiyle okunur. İkinci defa okunurken "hayırlı ömür uzunluğu" niyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken "kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık" için okunur.

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Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?

Ayrıca Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rekat namaz kılınır. Her rekatta Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı Şerîf okunur. On defa İhlâs-ı Şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini talep ve niyâz edecektir.

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Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah'ım! Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!