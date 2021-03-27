Son dakika | Ceylan derisine altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat ele geçirildi! Fiyatı dudak uçuklattı

Samsun'da jandarma ekiplerinin operasyonu ile 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın işlemeli İbranice Tevrat ele geçirildi. Piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı.

DHA Giriş Tarihi: 27.03.2021 07:56 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 08:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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