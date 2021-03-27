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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Ceylan derisine altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat ele geçirildi! Fiyatı dudak uçuklattı Son dakika | Ceylan derisine altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat ele geçirildi! Fiyatı dudak uçuklattı Samsun'da jandarma ekiplerinin operasyonu ile 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın işlemeli İbranice Tevrat ele geçirildi. Piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Giriş Tarihi: 27.03.2021 07:56 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 08:09
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde, Antalya'dan Samsun'a gelen ve 2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat'ı satacakları öğrenilen 5 şüpheliyi takibe aldı.
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Ekipler, kente giriş yapan şüphelilere ait aracı Canik ilçesinde durdurdu.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama kararı bulunan aracın bagajında piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan İbranice Tevrat ele geçirildi.
Ceylan derisi üzerine altın işlemeli Tevrat'a jandarma ekiplerince el konuldu.
Konuyla ilgili, birbirleri ile irtibatta oldukları belirlenen S.İ.(44), T.T.(35), E.A.(51), M.Ş.(51) ve A.T.(53), "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.