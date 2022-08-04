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Benzin alırken çakmak yaktı! Alevler içinde kaldı

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonuna giren Mustafa Akil (25), ATV aracına yakıt aldığı sırada dalgınlık sonucu çakmağını ateşledi. Bir anda alevler arasında kalan Akil'in ATV aracı alev topuna döndü. Akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Akbulut (27) ve Akil, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Akil'in arkasında oturan arkadaşı yara almadan kurtulurken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 01:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 01:16
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Benzin alırken çakmak yaktı! Alevler içinde kaldı

Olay, 27 Temmuz Çarşamba günü Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

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Benzin alırken çakmak yaktı! Alevler içinde kaldı

Mustafa Akil, ATV aracıyla akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon çalışanı Mehmet Akbulut, araca yakıt doldurduğu sırada arkadaşıyla birlikte ATV'nin üzerinde oturmaya devam eden Mustafa Akil, bir anlık dalgınlık sonucu elindeki çakmağı ateşledi.

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Benzin alırken çakmak yaktı! Alevler içinde kaldı

Bunun üzerine ATV alev topuna dönerken, Akil ve Akbulut alevlerin arasında kaldı, arkasında oturan arkadaşı ise araçtan inip koşarak kurtuldu.

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Benzin alırken çakmak yaktı! Alevler içinde kaldı

İstasyon çalışanları, pantolonu sağ dizine kadar tutuşan Akil ile yerde sürüklenen ve kıyafetlerinin büyük bir bölümü alev alan Akbulut'a yangın tüpleriyle müdahalede bulundu.

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Benzin alırken çakmak yaktı! Alevler içinde kaldı

Çalışanlar, ardından alev topuna dönen ATV aracına da müdahale etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akil ve Akbulut, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.